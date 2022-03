Le marché des montres connectées a augmenté de 24 % en 2021, terminant avec le quatrième trimestre le plus solide de tous les temps

En bref : Le marché des montres connectées a augmenté de 24 % en 2021, en grande partie grâce à la demande de vêtements à moins de 100 dollars, selon le Global Smartwatch Model Tracker récemment publié par Counterpoint Research. Plus de 40 millions d’unités expédiées au cours du seul quatrième trimestre, marquant le plus grand nombre d’expéditions enregistrées au cours d’un seul trimestre à ce jour.

La société de recherche a noté que les expéditions ont à peine bougé en 2020 en raison de Covid-19, mais ont considérablement rebondi l’année dernière.

La part de marché mondiale d’Apple a chuté de trois points d’une année sur l’autre, mais la société a tout de même terminé première avec 30,1 % du marché. Si Apple avait actualisé sa Watch SE l’année dernière, il aurait probablement pu encore étendre son avance.

Samsung a dépassé Huawei pour la deuxième place et a réussi à terminer avec une part de marché de 10,2 %. Le passage de la société à Wear OS s’est avéré judicieux jusqu’à présent. Huawei est monté sur le podium à la troisième place avec une part de 7,7 %.

Counterpoint a constaté que si les marchés nord-américain et chinois ont vu leurs parts baisser légèrement, les expéditions en Inde et dans le reste du monde ont plus que compensé. L’Inde, par exemple, ne représentait que 3 % des expéditions de montres connectées par région en 2020. L’année dernière, ce chiffre est passé à près de 10 %.

« La bonne croissance du marché mondial des montres connectées en 2021 est significative en soi, mais elle est plus significative dans la mesure où elle nous fait envisager une croissance future », a déclaré Sujeong Lim, directeur associé chez Counterpoint.

« Grâce à leur capacité à surveiller des paramètres de santé importants tels que la pression artérielle, l’ECG et la SPO2, ces appareils deviennent populaires. De plus, l’attractivité des montres intelligentes en tant qu’appareils portables indépendants augmentera si davantage d’entre elles commencent à prendre en charge la connectivité cellulaire », a ajouté Lim.

