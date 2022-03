Le nouveau Samsung Galaxy A arrive le 17 mars

Les smartphones Samsung Galaxy A sont les plus populaires de la marque. Nous parlons d’une ligne plus abordable, avec des smartphones performants et qui ont tendance à être conçus pour les plus jeunes.

Il y a un événement déjà prévu et les nouveaux Galaxy A arrivent dans quelques jours.

La gamme Samsung Galaxy A est si forte au sein de Samsung qu’en 2021, le Galaxy A12 était le smartphone le plus vendu de la marque dans le monde, selon les données présentées par Counterpoint.

Des prix abordables et des spécifications garantissant de bonnes performances sont la formule qui a séduit les utilisateurs. Maintenant, la nouvelle génération arrive.

L’événement Galaxy A est prévu le 17 mars à 14 heures au Portugal continental, avec une diffusion en direct sur la chaîne YouTube de Samsung et Samsung Newsroom.

Le nouveau Galaxy A53

L’un des modèles attendus pour cet événement est le Galaxy A53 5G qui est déjà apparu dans certaines images partagées sur Internet, où il est révélé qu’il aura un écran Super AMOLED de 6,52″ avec une résolution de 1080×2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa caméra La caméra principale sera de 64 MP, couplée à trois autres caméras (12 MP ultra large ; 5 MP macro ; et 5 MP de profondeur. La caméra frontale sera de 32 MP.

Il est également dit que le smartphone viendra avec un SoC propriétaire et aura 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec la possibilité d’extension jusqu’à 1 To. La batterie est annoncée avec une capacité de 4500 mAh.