Le site chinois de XFX ferme après la saisie de 5 840 imprimantes étiquetées illégalement

Plusieurs chaînes d’information ont rapporté que le site chinois de la société XFX a été fermé. Et cela se produit après que les douanes ont saisi 5 840 cartes graphiques illégalement étiquetées.

Selon ce que beaucoup prétendent, cela pourrait être lié à une tentative de réduction des taxes à l’importation.

5 840 GPU XFX étiquetés illégalement saisis

Selon les dernières informations, la branche chinoise de XFX a connu une grave mésaventure dans les douanes chinoises. La raison en était la découverte d’une importante cargaison de cartes graphiques de marque américaine avec des spécifications incorrectes.

Au cours des enquêtes, les autorités chinoises ont confirmé que les spécifications de ces 5 840 GPU ne correspondaient pas aux informations figurant sur les étiquettes qui les accompagnaient. Après enquête, les douanes ont déclaré que la valeur de la marchandise était supérieure de 3,15 millions de dollars (~2,89 millions d’euros) à ce que XFX avait déclaré, un montant qui n’a pas encore été divulgué.





À cet égard, on soupçonne que la société de puces graphiques, ou une autre entité. avait enregistré les modèles comme faisant référence à un modèle inférieur et, par conséquent, la valeur déclarée aurait donc été inférieure à la valeur réelle. Et il y a ceux qui indiquent que cette stratégie de XFX sera motivée par la tentative de réduire les droits et taxes à l’importation.

Selon les rapports, lorsque les douanes de Shenzhen Meilin et de Huanggang ont inspecté conjointement la déclaration de marchandises importées d’une société portuaire de Huanggang, elles ont découvert que trois des étiquettes de carte graphique étaient recouvertes d’autres étiquettes.

Cependant, les autorités n’ont pas confirmé si la filiale chinoise de XFX est directement impliquée, ou si le blâme incombe à un agent lié au processus. Cependant, le site chinois de l’entreprise est indisponible depuis quelques jours, ainsi que la boutique officielle à vendre dans la région.

Selon le site Web MyDrivers, jusqu’à 15 000 cartes graphiques usagées et neuves ont déjà été importées dans le pays dans la même situation que celles-ci.