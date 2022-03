Clearview Ai : La Reconnaissance Faciale Controversée Utilisée Par L'ukraine

L’Ukraine dans la lutte contre la guerre a commencé à utiliser, en plus des armes, la reconnaissance faciale. Son utilité sur le champ de bataille n’est pas encore certaine, mais elle pourrait aider à détecter les infiltrés russes, combattre la désinformation et identifier les morts.

La technologie utilisée, cependant, est entourée de controverses pour une éventuelle violation des réglementations sur la confidentialité et la protection des données. C’est Clearview AI.

Selon Reuters, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a confirmé que le gouvernement avait commencé à utiliser la technologie de reconnaissance faciale Clearview AI samedi dernier. Il s’agit d’un logiciel puissant capable de reconnaître les visages et qui a été fourni gratuitement par la société qui l’a développé au gouvernement ukrainien.

Malgré cette confirmation, il n’était pas clair quelle sera l’utilisation finale de la reconnaissance faciale de Clearview AI. Le gouvernement ukrainien a seulement confirmé avoir accès à cette technologie, mais il est trop tôt pour savoir à quoi elle servira.

Clearview AI : la reconnaissance faciale au service de la guerre en Ukraine

Des sources proches de la société américaine, propriétaire du logiciel qui contient plus de 10 000 millions d’images de visages utilisées pour entraîner le mécanisme de détection, indiquent que les autorités peuvent utiliser cette reconnaissance faciale pour identifier les personnes à différents points de contrôle. De plus, cela peut aider à identifier plus facilement les morts, même avec des lésions faciales.

Comme indiqué, cette méthode peut apporter des avantages supplémentaires par rapport à la reconnaissance d’empreintes digitales, qui nécessite un processus plus long.

Comme l’explique le département américain de l’énergie, la technologie de Clearview pourrait être utilisée non seulement pour unir les réfugiés séparés de leurs familles, mais aussi, du point de vue d’un ennemi, pour identifier des agents russes sous couverture ou même aider le gouvernement à discréditer les fausses nouvelles.

Cependant, il s’agit d’une technologie controversée. Clearview AI fait l’objet d’une enquête pour une éventuelle violation des réglementations sur la confidentialité et la protection des données. De plus, les organisations anti-reconnaissance faciale estiment que cette technologie dans un contexte de guerre pourrait être dangereuse, car on ne sait pas comment elle agira.