Le retrait du chargeur et des EarPods de l’étui de l’iPhone rapporte beaucoup d’argent à Apple

Lors du lancement de l’iPhone 12, Apple a pris une décision que beaucoup ont critiquée, mais que l’industrie a finalement suivie. On parle de supprimer le chargeur iPhone et les EarPods, ce qui engendrerait une réduction de l’empreinte écologique.

Cette décision a été maintenue et, apparemment, cela fonctionne bien pour Apple. D’après ce qui a été révélé, retirer le chargeur et les EarPods de l’étui pour iPhone rapporte beaucoup d’argent à Apple.

Une décision Apple purement écologique ?

La décision d’Apple de retirer le chargeur et les EarPods de la coque de l’iPhone a toujours été basée sur une décision purement écologique. Le géant de Cupertino a révélé que ce changement entraînerait une réduction de 70 % des emballages.

Cela conduirait à transporter beaucoup plus d’équipements dans le même espace. A la limite, et avec ce changement, moins de 2 millions de tonnes d’émissions de carbone seraient envoyées dans l’atmosphère par an. À des fins de comparaison, la valeur est l’équivalent émis par 450 000 voitures.

Fin du chargeur et des AirPods ont beaucoup rapporté

Ce scénario a maintenant été évalué et une nouvelle perspective a été présentée, plus axée sur l’aspect économique. D’après ce qui a été révélé, et au bout d’un an et demi, Apple aura réussi à lever 6 milliards de dollars de revenus supplémentaires.

Cela est dû au fait qu’une réduction de prix n’a pas été faite sur la vente de l’iPhone, ce qui était attendu avec la suppression du chargeur et des EarPods. On pourrait faire valoir qu’en maintenant le prix bas, Apple compensera la valeur ajoutée que la 5G a apportée à son smartphone.

Il y a encore à ajouter avec les accessoires iPhone

Outre les 6 milliards de dollars qu’il aura touchés, sur les 190 millions et les iPhone qu’on pense avoir vendus, il y avait une autre source. Les ventes d’accessoires ont également augmenté et on estime que la société a reçu 270 millions de ventes supplémentaires.

L’engagement d’Apple envers la planète et sa préservation n’est pas en cause, mais la vérité est que vous gagnerez beaucoup d’argent avec ce changement. Certes, il n’est pas le seul à en tirer profit, mais c’est certainement celui qui récolte le plus d’euros.