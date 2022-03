Le hub technologique chinois de Shenzhen entre en lock-out, Foxconn suspend la production

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors que nous voyions des signes que la pénurie de puces s’améliorait, la crise a potentiellement été exacerbée. D’abord par l’invasion de l’Ukraine, et maintenant par une épidémie de cas de Covid-19 dans le centre technologique chinois de Shenzhen.

Le fournisseur Apple Foxconn et plusieurs autres fabricants ont suspendu la production à Shenzhen suite à une augmentation des rapports Covid-19. Soixante nouveaux cas ont été signalés dimanche, et maintenant toutes les entreprises, à l’exception de celles qui fournissent de la nourriture, du carburant et d’autres produits de première nécessité, ont reçu l’ordre de fermer ou de travailler à domicile, rapporte AP. De plus, les 17,5 millions d’habitants doivent subir trois séries de tests.

Ces nombres d’infections sont faibles par rapport à la plupart des autres pays, mais la Chine a une stratégie extrême de «tolérance zéro» qui prévoit des quarantaines et des verrouillages de communautés ou de villes entières, même si seuls quelques cas de Covid-19 sont découverts.

Foxconn, le plus grand fabricant sous contrat d’électronique au monde qui compte Apple et Samsung parmi ses clients, a suspendu la production dans ses usines de Longhua et Guanlan jusqu’à nouvel ordre, bien qu’il utilisera des sites dans d’autres villes pour soutenir la production. La filiale à écran tactile de l’entreprise, General Interface Solution (GIS) Holding, arrête également la production.

Une filiale du plus grand fabricant de circuits imprimés de Taïwan, Unimicron, arrête sa production à partir d’aujourd’hui, écrit Nikkei Asia. Certaines des plus grandes entreprises technologiques chinoises ont leur siège à Shenzhen, notamment Huawei, Tencent et Oppo.

Shanghai, siège du fabricant de puces SMIC, introduit également des restrictions aujourd’hui, notamment la suspension des bus vers d’autres provinces et l’exigence d’un test PCR négatif pour toute personne tentant de quitter ou d’entrer dans la ville.

GEM Services, une société taïwanaise d’emballage et de test de puces de gestion de l’alimentation, suspend la production dans son usine de Shanghai.

Je déteste être l’ours des mauvaises nouvelles 🐻, mais Shenzhen, un important centre de fabrication et de distribution en Chine vient d’annoncer le VERROUILLAGE COMPLET !! DÉCHIRER LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT AMÉRICAINE… pic.twitter.com/ajNiII8xfk — Éric Yeung 👍🚀🌕 (@KingKong9888) 13 mars 2022

On craint que les blocages n’aient un impact sur les chaînes d’approvisionnement dans une industrie des puces qui avait récemment montré des signes d’amélioration. Le marché est également confronté à l’invasion de l’Ukraine. Environ la moitié de l’approvisionnement mondial en néon – nécessaire aux lasers utilisés dans la fabrication de puces – provient de deux sociétés ukrainiennes, qui ont toutes deux cessé leur production depuis que les forces russes ont attaqué le pays.

