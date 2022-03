Ford vendra et livrera ses voitures avec des puces manquantes pour exécuter les commandes

Le manque de puces a posé des problèmes dans plusieurs domaines de l’industrie. Les constructeurs automobiles ont été une cible majeure, avec des livraisons de plus en plus retardées. Ford semble avoir pris des mesures pour contourner ce problème.

D’après ce qui doit être révélé, Ford expédiera désormais ses voitures aux clients avec des puces manquantes pour exécuter les commandes. De cette façon atténue votre problème.

La décision de Ford semble être purement pratique, afin de satisfaire nombre de ses clients qui attendent des livraisons. Par le passé, la marque avait pris l’option d’envoyer ses voitures partiellement finies et impossibles à conduire.

Cela a conduit ses concessionnaires à se remplir et les livraisons à ralentir. L’option consiste maintenant à mettre l’essentiel et à laisser de côté les puces qui contrôlent les systèmes CVC et autres éléments non essentiels.

C’est une blague. Information@Guén’a rien fait de ce qu’ils ont dit et cela le prouve. Mon bronco est assis dans un parking de leur usine en attente de «puces», mais la marque et les modèles exacts sont construits et expédiés tous les jours. Je n’ai pas fait grand-chose pour me procurer mon véhicule. pic.twitter.com/u8v6svniVC —David Mostoller (@DavidMostoller) 13 mars 2022

Naturellement, les éléments manquants ne resteront pas indéfiniment dans cet état d’assemblage incomplet. Ford s’engage à expédier les puces dans un délai maximum d’un an, pour être ensuite montées dans les voitures des clients dans les showrooms de la marque.

Cela pourrait être une décision globale, mais il n’y a aucune information sur les modèles qui sont affectés ou sur les systèmes qui seront affectés par cette décision. Ford devrait sûrement bientôt donner plus d’informations à ses clients sur ce changement.

Avec ce simple changement, même au détriment des clients, Ford est en mesure de libérer de l’espace dans ses parcs. En même temps, elle permet à ses clients d’accéder aux voitures qu’ils attendent depuis plusieurs mois et dont il ne manque que quelques composants.

La décision de Ford ne s’écarte pas de ce que d’autres marques ont fait auparavant, pour résoudre ce même problème. Tesla a déjà expédié ses voitures sans ports USB et d’autres ont fait de même, pour pallier le manque de puces, qui tarde à se résoudre.