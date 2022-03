Astuce : Les carburants sont-ils chers ? Voir sur Waze où trouver les stations-service les moins chères

L’escalade des prix du carburant semble sans fin. Jamais le diesel ou l’essence n’ont été aussi chers et tout sert à alléger notre portefeuille. A ce titre, nous vous apportons un pourboire afin que vous puissiez chercher l’endroit où vous pourrez l’acheter moins cher. Et pour cela, nous allons utiliser Waze.

En quelques clics sur votre smartphone, vous pouvez accéder aux stations-service qui ont les meilleurs prix.

Tout le monde reconnaît Waze comme une application essentielle pour quiconque conduit une voiture. C’est une aide à la navigation, il permet aussi d’éviter le trafic et vous alerte de la présence de radars.

Ce que nous montrons maintenant, c’est comment utiliser Waze pour avoir également le prix du carburant.

Configurer les carburants dans Waze

La première étape consiste à configurer Waze pour vous informer du type de carburant utilisé dans votre voiture.

Ainsi, lors de la présentation des prix des stations de la région, il sera axé sur le choix de cet utilisateur, car il existe des différences dans les prix des produits.

Choisissez ensuite Détails du véhicule, puis Carburant préféré. La liste actuelle va du diesel au GPL et à l’essence 95 ou 95. Choisissez simplement cette option et vous êtes immédiatement associé à l’utilisateur.

Rechercher des stations-service

Avec le type de carburant déjà choisi dans Waze, il est temps de valider le prix le moins cher dans l’espace utilisateur.

Celui-ci peut être affiché lors d’un trajet ou à l’endroit où l’utilisateur est à l’arrêt. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’être en voyage, le prix peut être consulté à tout moment.

Pour cela, il leur suffit de choisir l’option de recherche pour définir une destination. Cliquez sur la zone inférieure ou accédez au menu Waze lui-même.

Dans la zone de recherche, en tant que filtre, vous verrez le symbole d’une station-service. Il vous suffit de choisir cette option.

Choisir les carburants les moins chers

Vous verrez immédiatement la liste des stations-service les plus proches ainsi que le prix du carburant, classé par le moins cher.

N’oubliez pas que celui affiché sera celui qui a été défini comme préféré dans Waze.

Vous pouvez ouvrir n’importe laquelle de ces entrées pour voir plus d’informations sur la station-service. Ici, vous verrez les prix des autres carburants, l’adresse et les coordonnées et vous pouvez également commencer un voyage vers cette destination.

Comme vous pouvez le constater, Waze aide ses utilisateurs à traverser une nouvelle période difficile. Avec cette fonctionnalité simple, vous pourrez certainement trouver la station-service la moins chère et ainsi pouvoir économiser quelques euros sur votre prochain ravitaillement.