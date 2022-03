Razer lance un nouvel équipement de streaming pour vous rendre plus créatif

Razer est déjà bien connu des utilisateurs, notamment si l’on se réfère au secteur des jeux. Et maintenant, la marque nord-américaine a annoncé de nouveaux produits pour compléter sa gamme sur le marché.

Plus précisément, la société s’est concentrée sur le développement et la production de trois nouveaux équipements pour le secteur du streaming. Alors apprenons à les connaître.

Razer présente de nouveaux produits pour le streaming

La marque de jeux Razer a lancé trois nouveaux produits dédiés au streaming qui éveilleront toute la créativité et l’audace de l’utilisateur dans le processus de création de contenu, rendant les possibilités plus flexibles et dynamiques.

De cette façon, la société apporte le nouveau microphone Razer Seiren BT, le Razer Audio Mixer et le Razer Key Light Chroma. Le premier est spécialement conçu pour les clients qui utilisent des appareils mobiles dans leur travail, tandis que les deux autres sont conçus pour les streamers de bureau.

Apprenons à mieux connaître chacun d’eux.

Razer Seiren BT

Ce microphone se connecte via Bluetooth et est compatible avec les applications de streaming mobile les plus populaires. Étant sans fil, il permet aux streamers une totale liberté de mouvement, tout en offrant une tonalité vocale améliorée grâce à la capture omnidirectionnelle et à un puissant logiciel de suppression du bruit.

Avec cet équipement, les utilisateurs peuvent être plus créatifs dans leurs transmissions, sans se soucier des fils qui gênent toujours. Seiren BT présente une conception simple à encliqueter, permettant aux streamers d’élargir les angles de vision et de pouvoir se cadrer plus loin du smartphone, tout en conservant toujours la clarté audio pendant la diffusion.

En cas de vents violents ou de foules, le microphone de Razer filtre intelligemment les bruits de fond à l’intérieur et à l’extérieur, avec une simple option de suppression des hautes/basses fréquences via l’application mobile Razer Streaming qui l’accompagne. Il est également équipé de pare-vent intérieur et extérieur.

Le Razer Seiren BT est disponible depuis le 10 mars au prix conseillé de 109,99€. Vous pouvez en savoir plus sur cet appareil ici.

Mélangeur audio Razer

Il s’agit d’une solution de streaming complète et tout-en-un avec une variété d’entrées directes et une suite logicielle de mixage audio puissante et centralisée, et apporte de nouveaux niveaux de contrôle et de mixage en direct aux streamers de bureau.

Le mélangeur audio Razer a tout dans un mélangeur analogique à 4 canaux facile à utiliser, simple à configurer et entièrement personnalisable.

Avec ce nouveau produit, les streamers peuvent contrôler plusieurs sources audio en temps réel, en équilibrant les niveaux de volume entre elles, en coupant les canaux selon les besoins et même en ajoutant des effets vocaux pour améliorer le flux. Ce niveau de contrôle est simple et facile à configurer, ce qui le rend accessible à tous les streamers, quel que soit leur niveau d’expertise technique, grâce à la prise en charge de l’entrée directe pour les connexions audio les plus couramment utilisées, notamment XLR hybride (avec alimentation fantôme 48 V), TRS Entrée et sortie de ligne, TOS optique et plus encore.

Chaque source audio peut être égalisée, mixée et mappée dans le matériel du mélangeur audio, transférant les paramètres audio et le traitement au processeur intégré du mélangeur audio, libérant ainsi de précieuses ressources système sur le PC.

Le mélangeur audio Razer élimine les tracas d’avoir un son de qualité professionnelle en simplifiant la configuration avec des entrées directes, donnant à l’utilisateur le contrôle total des sources audio, du mixage des canaux, des effets et des paramètres du microphone. Il prend également en charge les sources sonores analogiques et numériques, avec le réglage de la source, le mixage par canal et le fondu en temps réel, la mise en sourdine et d’autres effets, permettant aux streamers d’avoir une solution unique capable de gérer presque toutes les combinaisons de sources matérielles et logicielles, faisant du Razer Audio Mixer un appareil indispensable pour les futurs streamers.

Ce Razer Audio Mixer est également disponible à partir du 10 de ce mois au prix conseillé de 259,99 euros. En savoir plus sur le produit ici.

Chroma de la lumière des touches Razer

C’est le produit qui vous donnera toutes les conditions dont vous avez besoin pour obtenir un éclairage professionnel. Key Light Chroma est la solution tout-en-un alimentée par Razer Chroma RGB, qui apporte un éclairage hautement personnalisable aux streamers de bureau. Le produit leur permet alors de créer des émissions uniques, immersives et interactives avec beaucoup de lumière.

Via l’application Razer Streaming ou Synapse 3, les streamers peuvent accéder à une variété de préréglages d’éclairage, synchroniser l’éclairage avec d’autres appareils compatibles Chroma RGB et même synchroniser avec les notifications de flux, avec une variété d’effets, rendant leurs flux vraiment uniques.

Key Light Chroma a la capacité de produire jusqu’à 16,8 millions de couleurs, apportant un éclairage personnalisable au streaming qui peut aider à créer l’ambiance et encourager l’interaction du public avec un éclairage qui réagit aux emotes, aux alertes, aux messages des téléspectateurs et plus encore. Il offre jusqu’à 2800 lumens, dans une plage de température blanche de 3000k à 7000k, suffisamment lumineuse pour toute configuration de streaming, y compris l’éclairage complet de la pièce pour les streamers VR.

Le luminaire est alimenté par un transformateur de 52,5 W et dispose d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, offrant aux utilisateurs la possibilité de contrôler l’éclairage à partir du Razer Synapse 3 ou de l’application mobile Razer Streaming.

Le Razer Key Light Chroma est également disponible depuis le 10 au prix de 299,99 euros. En savoir plus sur l’équipement ici.