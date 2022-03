YouTube Vanced est terminé ! Des raisons légales conduisent à la résiliation de ce service alternatif

Comme beaucoup veulent contourner la publicité et d’autres formes de revenus que Google applique sur YouTube, des applications apparaissent qui les dépassent. Celles-ci ne sont pas toujours légales et donc sujettes à des problèmes juridiques.

La dernière victime semble avoir été le célèbre YouTube Vanced. Ce service et des applications alternatives viennent d’annoncer leur fin, suite à des problèmes et des raisons légales. Cela met fin à l’une des alternatives les plus utilisées à l’application YouTube.

Quiconque utilise YouTube Vanced est bien conscient de son potentiel. Cette application, accessible pour diverses plates-formes, vous permet de contourner de nombreuses contraintes et limitations des applications originales de Google. Bien sûr, ce n’est pas 100% légal et peut causer des problèmes.

L’une de ses plus grandes utilisations est même sur Android, où il garantit le PiP et même la lecture en arrière-plan. Son pari est même sur le blocage de la publicité, c’est pourquoi beaucoup optent pour cette solution. Les votes négatifs sont également une proposition de YouTube Vanced.

Le groupe qui maintenait YouTube Vanced est maintenant devenu public donner des nouvelles cela ne plaît à aucun des utilisateurs. Cette solution a maintenant été abandonnée et dans les prochains jours, tous les liens de téléchargement seront supprimés du serveur.

La bonne nouvelle, du moins pour l’instant, c’est que tout devrait continuer à fonctionner. Les applications installées continueront de fonctionner pendant des années, jusqu’à leur expiration. Les chaînes de support, Telegram, Reddit et Discord continueront également d’être actives.

Quelque chose que tout le monde voulait savoir a également été révélé aux utilisateurs. La raison pour laquelle YouTube Vanced a été interrompu, bien que prévu, s’est avérée être associée à des problèmes juridiques. Un post sur Reddit a montré la cause évidente.

C’était une situation qui finirait par arriver, étant donné que même l’apk YouTube a été modifié par l’équipe YouTube Vanced. Des alternatives existent et offrent une grande partie de ce que cette proposition a fait aux utilisateurs, mais elles seront probablement soumises au même problème.