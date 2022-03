Sexe dans l’espace ? C’est un sujet tabou pour les agences spatiales… mais ça arrivera !

L’humanité se rapproche de plus en plus des voyages interplanétaires et de l’exploration spatiale plus large. Des voyages plus accessibles, ouverts aux gens ordinaires, un tourisme qui conduira à un espace beaucoup plus humain. Le sexe hors Terre semble être un sujet tabou pour les agences spatiales.

Maintenant, un groupe de scientifiques canadiens a proposé de développer la « sexologie dans l’espace ».

Le sexe dans l’espace, est-ce un sujet interdit ?

Le sujet est épineux, car le sexe hors Terre est tabou dans les agences aérospatiales. Cependant, un groupe dirigé par Simon Dubé, chercheur à l’Université Concordia à Montréal, au Canada, a publié à la fin de l’année dernière un article intitulé « The Case for Space Sexology ». « , en traduction libre).

Selon ce qui a été écrit, les scientifiques affirment que « bien que la science spatiale puisse nous emmener dans l’espace extra-atmosphérique, ce seront les relations humaines qui détermineront si nous nous épanouissons en tant que civilisation occupant l’espace ».

La thèse soutient également que la vie dans habitats les engins spatiaux peuvent influencer les fonctions reproductives et sexuelles des astronautes, restreindre la vie privée, imposer de nouveaux protocoles d’abstinence et d’hygiène intime et augmenter le risque de conflits interpersonnels.

Malgré cela, ils disent que peu d’attention est accordée à la question sexuelle dans l’espace.

Pour combler cette lacune, il y a une proposition pour le développement d’un nouveau domaine d’étude, la soi-disant sexologie de l’espace.

Pour aller de l’avant, les organisations sur le terrain doivent cesser d’éviter les sujets sexuels et reconnaître pleinement l’importance de l’amour, du sexe et des relations intimes dans la vie humaine.

Les scientifiques ont écrit dans un texte commun publié en septembre 2021 dans la revue scientifique en ligne « The Conversation ».

Comme ils sont du Canada, les chercheurs proposent que l’agence spatiale du pays, l’ASC, soit pionnière dans le développement du thème, pour être pionnière dans un sujet qui semble éloigner les autres agences.

Un sujet controversé à la NASA

Cette question a été un sujet brûlant à la NASA. En fait, l’agence spatiale affirme maintenant qu' »il est peut-être temps d’étudier le sexe dans l’espace, car les experts disent qu’il est « crucial » pour les missions long-courriers vers la Lune et Mars ».

Alors, si par le passé l’agence spatiale considérait que l’activité sexuelle dans l’espace pouvait troubler l’harmonie de l’équipage et, à ce titre, causer des problèmes dans l’accomplissement des missions, aujourd’hui la donne évolue.

L’un des arguments pour justifier le désintérêt de la NASA en la matière sera le fait que cette institution est une agence publique financée par des fonds publics. En conséquence, des parlementaires conservateurs font pression pour que des fonds ne soient pas investis dans ce type d’étude.

« Aucune enquête n’a jamais exploré les relations intimes, ni l’expérience humaine des fonctions sexuelles et du bien-être, que ce soit dans l’espace ou sur des analogues spatiaux, ni comment cela peut affecter les performances de l’équipage.

Dubé a déclaré dans une entrevue avec le site Web américain Mic.

Mais comment fonctionne le sexe dans l’espace ?

On ne sait. L’une des questions les plus curieuses soulevées par les scientifiques canadiens est que, depuis le début de l’exploration spatiale, des études ont été menées sur la façon dont elle affecte pratiquement toutes les fonctions humaines, telles que la circulation sanguine, la force musculaire et le squelette, et même l’équilibre des hormones.

Cependant, on ne sait pas grand-chose des effets de l’exploration spatiale sur le système reproducteur.

Malgré le manque de recherche à l’époque moderne, depuis que l’Union soviétique a lancé la station Mir dans l’espace dans les années 1980, qui a permis aux astronautes de rester dans l’espace pendant des mois, le besoin de parler de sexe dans l’espace s’est accru.

A l’époque, la presse internationale se demandait si (s’il y avait déjà eu du sexe dans l’espace) il y avait des différences avec le sexe pratiqué sur Terre.

La NASA a rapporté avoir mené des expériences de reproduction avec des mouches, des amphibiens, des oiseaux et des rongeurs. En 2018, cependant, les scientifiques Alex Layendecker et Shawna Pandya ont examiné les données de ces expériences et, dans un article sur la reproduction dans l’espace, ont déclaré qu ‘ »il n’y a pas suffisamment d’informations pour conclure si les processus de reproduction peuvent se produire avec succès dans l’espace ».

En outre, ils ont souligné que les données provenant de modèles animaux peuvent ne pas s’appliquer aux humains.