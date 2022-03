Guerra : SEF lance une plateforme en ligne pour les demandes de protection temporaire

La guerre entre la Russie et l’Ukraine continue de faire des victimes et des milliers de réfugiés. Le monde aide le peuple ukrainien et le Portugal ne fait pas exception.

Le Service des étrangers et des frontières (SEF) a annoncé qu’il allait lancer ce lundi, une plateforme en ligne, en trois langues différentes, pour les demandes de protection temporaire des résidents ukrainiens.

SEF lance une plateforme de demande de protection temporaire d’un an

La plateforme SEFforUkraine.sef.pt permettra à tous les citoyens ukrainiens et aux membres de leur famille (ménage), ainsi qu’à tout citoyen étranger résidant en Ukraine, de faire une demande en ligne de protection temporaire d’un an, renouvelable pour deux périodes de six mois, explique la SEF dans un communiqué.

Avec la plateforme, le SEF vise à « simplifier l’obtention d’une protection temporaire », qui ne peut être utilisée que par les citoyens de plus de 18 ans.

Les mineurs, en raison de leur vulnérabilité, doivent confirmer leur affiliation ou enregistrer des demandes de protection temporaire auprès de l’un des 24 guichets SEF, qui sont ouverts du nord au sud du pays et également dans la région autonome de Madère.

Vendredi, le Portugal avait accordé 6 178 demandes de protection temporaire à des personnes venant d’Ukraine en raison de la situation de guerre, selon le SEF.

Le gouvernement a annoncé une plate-forme pour l’enregistrement des cas mineurs

Aujourd’hui, le gouvernement portugais a également annoncé la création d’une plate-forme électronique pour l’enregistrement des cas de mineurs ukrainiens non accompagnés au Portugal ou en transit, afin de « garantir leur sécurité et leur pleine protection ». La plateforme est hébergée sur le portail officiel du gouvernement PortugalforUkraine.gov.pt et peut être contactée via l’adresse e-mail [email protected], qui sera « bientôt complétée par une ligne d’assistance téléphonique ».

Le 24 février, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui a déjà fait au moins 564 morts et plus de 982 blessés parmi la population civile et provoqué la fuite d’environ 4,5 millions de personnes, dont 2,5 millions vers les pays voisins, selon le dernier rapport de l’ONU. Les données.