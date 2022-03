Bande-annonce de lancement présentée pour Ghostwire : Tokyo

L’attente de Ghostwire : Tokyo, en développement par les studios japonais Tango Gameworks, est sur le point de se terminer à l’approche de la date de sortie du jeu.

Et afin de préparer cette sortie, une nouvelle bande-annonce a récemment été dévoilée. Viens voir…

Ghostwire : Tokyo est l’un des jeux qui a suscité le plus d’attentes ces derniers temps et n’est qu’à quelques jours de sa sortie officielle.

Le titre, développé par les studios Tango Gameworks, est un jeu d’action qui se déroule à la première personne et dans la ville de Tokyo, au Japon.

La narration du jeu révèle que, de manière mystérieuse et que nous allons essayer de découvrir comment, tous les habitants de la capitale du Japon disparaissent et des hantises et d’autres êtres d’une autre dimension (les Visiteurs) commencent à apparaître.

Notre personnage, Akito, apparaît au milieu de tout ce mystère et, doté de certaines capacités et pouvoirs paranormaux qui lui sont attribués par un mystérieux esprit qui l’incarne (KK), il va devoir vaincre les fantômes qui ont envahi la capitale japonaise pour essayer de découvrir la vérité derrière tous ces événements et de retrouver sa famille disparue.

Au fur et à mesure que vous en découvrirez plus sur KK, Akito assimilera de plus en plus de capacités psychiques, ce sera donc l’un des aspects les plus importants du jeu.

Ghostwire : Le système de combat de Tokyo sera l’une des forces du jeu car il mélange l’invocation de pouvoirs surnaturels avec des mouvements d’arts martiaux. Une grande partie du combat contre les mystérieux visiteurs de Ghostwire: Tokyo se concentrera sur le lancement de sorts et d’autres arts magiques, ainsi que sur le Jiu Jitsu.

D’après les images déjà publiées par la bande-annonce du jeu, les effets visuels de l’invocation de ces pouvoirs devraient être quelque chose d’étonnant et, ayant le jeu dans une perspective à la première personne, les affrontements devraient être encore plus excitants.

Ces visiteurs qui ont envahi la ville de Tokyo seront des adversaires imposants et, contrairement à ce à quoi vous pourriez vous attendre, ils ne seront pas les fantômes et hantises typiques que l’on voit habituellement dans d’autres jeux. Ce seront des représentations bien plus élaborées du mal et qui pourront même prendre l’apparence de personnes parfaitement normales. De loin, ils peuvent ressembler à des gens normaux mais quand on se rapproche, on confirme que ce sont des démons.

Cependant, il a en outre été révélé que tous les joueurs qui précommanderont Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition numériquement sur le PlayStation Store auront un accès anticipé au jeu à partir du 22 mars. De plus, ils recevront également le pack Streetwear Outfit, une tenue Shinobi et l’arme Kunai.

Ghostwire : Tokyo sortira sur Playstation 5 et PC le 25 mars.