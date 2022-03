Revue Surface Go 3 : L’équilibre parfait pour une tablette

Surface Go 3 affine le concept de tablette Windows pour le segment éducatif. La troisième itération de l’appareil vient pallier le manque de puissance tant décrié dans sa version précédente. Le reste reste inchangé dans un appareil qui équilibre l’équilibre prix-puissance-portabilité.

Nous avons eu l’occasion de tester la Surface Go 3 pendant deux semaines, au cours desquelles elle m’a constamment accompagné grâce à son poids et sa taille réduits. L’appareil surprend pour de bon, même s’il faut tenir compte du public auquel il s’adresse et de ses limites.

Surface Go 3 Écran IPLCD 10.5″

Sens du pixel 1920×1280

Format d’image 3:2 Processeur Intel Core i3-10100Y

2 cœurs / 4 threads à 1,3 GHz (jusqu’à 3,9 GHz) Mémoire RAM 8 Go LPDDR3 Espace de rangement SSD 128 Go Graphique Carte graphique Intel UHD 615 connectivité Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

4G ports USB-C

Cric 3.5

Surface Connect

lecteur de carte micro SD Caméra arrière 8MP 5MP Les autres reconnaissance de visage Dimensions et poids 245mm x 175mm x 8.30mm – 522g La batterie jusqu’à 10 heures Système opératif Windows 11 Famille en mode S Prix 679 €

Surface Go 3, taille et poids idéaux pour la portabilité

Je dois avouer qu’habitué à utiliser une Surface Pro 6, je pensais que passer à la Surface Go 3 de 10,5 pouces allait être quelque peu traumatisant. Cependant, la transition n’a été qu’une question de minutes et non pas à cause de la tablette en tant que telle, mais parce que les touches du Type Cover sont plus petites… Après 15 minutes pendant lesquelles mes doigts se sont coincés en appuyant sur la même touche, j’écrivais déjà avec aisance complète.

Quant à la diagonale de 10,5 pouces, elle ne se remarque à aucun moment. Oui, il est vrai que vous ne pourrez pas ouvrir deux fenêtres en même temps, mais ce n’est pas quelque chose dont vous avez besoin lorsque vous prenez des notes avec OneNote. De plus, pour travailler, nous pouvons toujours connecter un moniteur externe plus grand.

Cependant, la meilleure chose a été le poids de 554 grammes… Ce facteur a été décisif pour que le Surface Go 3 devienne mon compagnon de voyage en ce moment. L’appareil a réussi à remplacer le bloc-notes que je transporte habituellement partout et à devenir mon ordinateur portable, mon planificateur et mon bloc-notes habituels.

De cette façon, chaque fois que je devais aller quelque part, le Surface Go 3 m’accompagnait. Je passerais du travail avec l’équipe au bureau à regarder une série Netflix dans ma cuisine ou à terminer ma journée au lit avant d’aller dormir. La polyvalence que ce facteur de forme vous offre, à cette taille et à ce poids, est incroyable.

Design continu et écran spectaculaire

Si nous parlons de design, nous pouvons vous en dire peu. Le Surface Go 3 est exactement le même que ses prédécesseurs, étant une version plus petite du Surface Pro 7 (pas du Surface Pro 8). Sa petite taille et la béquille rendent l’appareil très polyvalent, comme nous l’avons mentionné dans la section précédente.

Sachant que la Surface Go 3 est sortie en même temps que la Surface Pro 8, Microsoft aurait pu en profiter pour renouveler le design du petit de la famille. La vérité est que c’est quelque chose qui ne manque pas au quotidien, mais augmenter l’écran et réduire les images est quelque chose qui serait apprécié.

Quant à l’écran, PixelSense parvient à tirer pleinement parti des effets de couleur de Windows 11, comme l’acrylique ou le mica. La résolution FullHD est plus que suffisante pour un appareil de 10,5 pouces, nous n’allons donc pas en demander plus à cet égard. En fait, on apprécie que Microsoft ne parie pas sur quelque chose de supérieur pour ne pas nuire à son autonomie.

La luminosité maximale d’environ 400 nits rend la consommation multimédia exquise, bien qu’elle semble courte lorsque nous sommes à l’extérieur. Ceci est particulièrement pertinent si nous prenons en compte la finition brillante, nous trouverons donc des reflets qui seront quelque peu gênants. En revanche, le réglage automatique de la luminosité fonctionne parfaitement.

De plus, il nous manque les profils de couleurs que l’on retrouve dans la version Pro de l’appareil… Et pour les curieux, la mise à l’échelle par défaut de l’écran arrive à 150 %, ce qui est parfait pour une utilisation en tant que tablette.

Était-il besoin de quelque chose de plus puissant ?

Non. Dans un appareil comme le Surface Go 3, conçu pour atteindre une portabilité et une autonomie maximales dans une utilisation quotidienne courante, nous ne manquons pas d’un processeur plus puissant. Le processeur Intel Core i3 de 10e génération s’est avéré plus que compétent pour les tâches bureautiques de base, le divertissement et la consommation multimédia.

Ce modèle, accompagné de 8 Go de RAM, a pu fonctionner avec n’importe quelle application web, Microsoft Teams, TeamViewer, Visual Studio Code, WhatsApp, Unigram… Bien sûr ! Si vous allez utiliser des applications comme Teams, ma recommandation est d’exclure la variante de 4 Go de RAM en raison de sa consommation de mémoire élevée.

La seule fois où nous avons manqué un peu plus de puissance, c’est lorsque Windows a commencé à installer les mises à jour. Ce n’est que dans ces moments où nous avons remarqué que l’appareil avait plus de mal à répondre.

De plus, les benchmarks ne donnent pas de mauvais résultats à l’Intel Core i3-10100Y. Bien qu’il s’agisse d’un processeur de la série Y avec un TDP de 5W, il obtient des résultats très proches du i3-10110U qui utilise un TDP de 15W. Autrement dit, malgré la consommation d’un tiers, il parvient à se rapprocher des performances en atteignant 3,9 GHz (tant que nous sommes connectés à l’alimentation).

Cinebench R23 Noyau unique multicœur Ordinateur portable Surface 4

Ryzen 7 4980U 1263 7733 Dell XPS 13 9310

Intel Core i7-1165G7 1377 4647

PC Mark 10 Essentiel Productivité Demi Ordinateur portable Surface 4 9005 7534 5057 Dell XPS 13 9310 9550 6777 4791

Banc Geek 5 Noyau unique multicœur Ordinateur portable Surface 4 1514 5488 Dell XPS 9310 1164 6835

Si nous voulons quelque chose de plus puissant, nous devrons attendre que Microsoft lance une Surface Pro de 10,5 pouces… Car, comme je le disais, nous parlons de concepts d’appareils avec pas mal de différences.

Quant à la carte graphique intégrée HD Graphics 615, pour l’utilisation que nous avons évoquée précédemment, elle est largement suffisante. En fait, nous avons remarqué que le Surface Go 3 déplace les animations de Windows 11 beaucoup plus facilement que les ordinateurs avec des graphiques Xe qui ont commencé avec Windows 10. Nous imaginons que venir de l’usine avec la dernière version du système d’exploitation est un plus quand il s’agit de optimiser l’appareil.

À cette occasion, nous n’allons pas analyser les graphismes à l’aide de jeux, car le Surface Go 3 n’est pas un appareil destiné à ce marché… Bien que nous puissions toujours utiliser Xbox Game Streaming avec une manette Bluetooth. Quant aux tâches de montage multimédia, on peut faire de petits montages avec Photoshop ou Premiere, mais sans trop en demander.

3DMark espion du temps coup de feu Surface Laptop 4 Radeon Vega 8 (Chargeur) 991 2 503 Surface Laptop 4 Radeon Vega 8 (batterie) 1 321 3 465 Dell XPS 13 9310 Intel Iris Xe 1 626 3 554 Ordinateur portable Surface 3 Intel Iris Plus G7 894 2 381 Ordinateur portable Surface 2 UHD Graphics 620 389 1 271

Si nous parlons de stockage, nous devons garder à l’esprit qu’avec 128 Go de mémoire interne, nous devrons disposer d’un service cloud tel que OneDrive afin de ne pas remplir l’appareil. Dans tous les cas, nous pouvons également utiliser une carte microSD en complément, bien qu’il nous manque une variante avec un peu plus de capacité.

La vitesse de lecture du SSD est conforme aux attentes, bien que la vitesse d’écriture de 373 Mo/s semble un peu faible pour une unité de ce type. Dans tous les cas, il est conseillé d’opter pour cette version au lieu de choisir la variante de Surface Go 3 avec unité de stockage eMMC.

CristalDisqueMark Lecture (Mo/s) Écriture (Mo/s) Intel Core i3 + SSD 1616.88 373,63 Intel Pentium Gold + eMMC 223.1 138.2

Surface Go 3 + Station d’accueil = Un Combo Nécessaire

Côté connectique, on a un port USB-C et une prise casque… Rien de plus, rien de moins. Par conséquent, nous devrons nous procurer une station d’accueil ou un concentrateur pour connecter nos appareils si nous prévoyons d’utiliser un ordinateur de bureau.

Dans mon cas, c’était très simple, puisque j’ai une station d’accueil Dell au bureau. Je devais simplement connecter le gadget via USB-C au Surface Go 3 et cela fonctionnait. On pourrait demander un USB-A en complément, mais cela semble compliqué du fait des dimensions de l’appareil.

De plus, nous avons des connexions sans fil à la fine pointe de la technologie. Avec WiFi 6, nous pouvons tirer le meilleur parti des connexions Internet ou de réseau local à 1 Gbps, et avec Bluetooth 5.0, nous pouvons connecter divers appareils tels qu’un clavier, une souris ou des écouteurs sans interférence et avec une consommation d’énergie minimale.

Microsoft respecte les 10 heures d’autonomie promises

L’autonomie est, sans aucun doute, l’un des points forts de la Surface Go 3. Nous n’avons pas eu à attendre les derniers processeurs Alder Lake d’Intel, mais plutôt l’Intel Core i3-10100Y parvient à faire une magnifique gestion de l’énergie avec sa consommation de 5W .

Avec le mode d’alimentation « recommandé » de Windows 11, nous avons réussi à dépasser les 8 heures de travail sans utiliser le chargeur. En naviguant sur Internet, en regardant des séries et en utilisant les applications Microsoft 365, on peut réaliser une journée de travail sans surprise.

Caméras conçues pour Microsoft Teams

L’appareil photo principal de 5 mégapixels est conçu pour tirer le meilleur parti des réunions dans Microsoft Teams. La caméra parvient à obtenir une bonne luminosité dans des conditions de faible luminosité, la définition et les couleurs sont bonnes, et on ne retrouve pas la traînée dans le mouvement que l’on voit dans d’autres appareils.

De plus, on retrouve un double microphone d’une grande qualité, capturant le son avec un grand naturel. Par conséquent, nous n’aurons pas à opter pour un microphone ou un casque externe pour passer des appels vidéo sans affecter ni la vidéo ni l’audio.

Quant à la caméra arrière, Surface Go 3 comprend un capteur de 8 mégapixels. L’objectif est de nous permettre d’utiliser l’appareil pour prendre des photos de tableaux blancs ou numériser toutes sortes de notes.

Windows 11 ne parvient pas à développer tout le potentiel de Surface Go 3

Parlons maintenant de l’expérience utilisateur en termes de logiciel. Il est nécessaire de mentionner que les performances de l’appareil dès la sortie de la boîte sont assez améliorables, donc si vous venez de recevoir une Surface Go 3, je vous recommande de passer par Windows Update… La différence de performances entre l’appareil rien de plus relâchez-le et après la mise à jour, il est incroyable.

Si nous utilisons l’équipement comme ordinateur ou comme ordinateur portable, avec le clavier connecté, nous ne remarquerons aucune différence avec un autre PC. La fluidité des animations et la rapidité avec laquelle le système se déplace sont excellentes compte tenu du matériel ci-dessous.

Cependant, nous avons le problème lorsque nous voulons que Surface Go 3 fasse ce qui devrait être sa fonction principale : être une tablette. Rappelons que Windows 11 ne dispose plus d’un mode tablette en tant que tel, mais adapte plutôt l’interface pour la rendre tactile, mais l’expérience n’est pas tout à fait satisfaisante.

L’absence de gestes pour ouvrir des composants comme le menu Démarrer ou le Centre d’action est un peu fastidieuse, et on ne peut pas non plus passer d’une application à l’autre facilement… Si on compare l’interface avec celle, par exemple, d’iPadOS, on perd sur de nombreux aspects. Cependant, il semble que Microsoft en soit conscient et s’efforce de le résoudre.