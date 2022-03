Souhaitez-vous informer les Russes de la vérité sur la guerre en Ukraine ? Savoir-faire!

Le monde a reçu une avalanche d’informations et d’images de l’Ukraine, qui montrent la terreur vécue dans le pays. Cependant, la population russe ne semble pas avoir accès à la même histoire. Ainsi, un nouveau site internet leur permet de recevoir des messages d’information.

Le site a été développé par un groupe de hackers polonais.

Depuis le 24 février, le monde observe l’évolution de la guerre qui se déroule en Ukraine et initiée par la Russie. En tant qu’acteurs majeurs, en ce moment, les journalistes envoient des informations et des images sur ce qui se passe, gardant les gens informés et attentifs.

À leur tour, les médias russes n’ont apparemment pas divulgué toute l’histoire et, pour cette raison, les citoyens peuvent être sous un nuage de désinformation et, par conséquent, dans l’ignorance du véritable impact de ce qui se passe. En fait, outre les médias, les réseaux sociaux ont également assumé un rôle crucial dans la diffusion de l’information, mais même ceux-ci sont limités ou bloqués en Russie.

Conscient de ce nuage, un groupe de hackers polonais a créé un site Web qui permet aux gens d’envoyer des messages aux citoyens russes, pour leur faire connaître une autre version des faits. Selon le Wall Street Journal, le site Web envoie des messages aléatoires à environ 20 millions de numéros de téléphone mobile et à environ 140 millions d’adresses e-mail. Ceux-ci appartiennent à des particuliers et à des entreprises russes.

Notre objectif est de briser le mur de censure numérique de Poutine et de veiller à ce que le peuple russe ne soit pas totalement isolé du monde et de la réalité de ce que fait la Russie en Ukraine.

Le porte-parole de Squad303 a déclaré au Wall Street Journal.

Bien qu’il ne lui reste plus qu’une semaine à vivre, le site a déjà permis l’envoi de près de sept millions de SMS et de deux millions d’e-mails.

