Réduire les émissions de CO2 de l’aviation ? Zéro a des « chemins »…

L’association environnementale ZERO a récemment publié une étude sur les « voies » pour réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de l’aviation en Europe avant 2030. Ces « voies » incluent les progrès technologiques et les « leçons » apprises pendant la pandémie.

L’étude a été coordonnée par la Fédération européenne des transports et de l’environnement (T&E), dont l’association environnementale est membre.

Le trafic aérien a augmenté de 67 % et ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) ont augmenté de 24 %

Dans l’étude publiée, ZERO « montre des moyens crédibles de commencer à réduire les émissions de l’aviation avant 2030 et d’éliminer leur impact climatique d’ici 2050 ».

Selon le communiqué envoyé à l’agence Lusa, Zero dit que…

L’aviation européenne est confrontée à un problème climatique chronique : entre 2005 et 2019, le trafic aérien a augmenté de 67 % et ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) ont augmenté de 24 %. À moins que des mesures ne soient prises maintenant, les émissions de l’aviation devraient encore augmenter de 38 % d’ici 2050, même avec des améliorations de l’efficacité des avions.

L’association écologiste affirme qu’il est possible de résoudre le problème et que l’Europe peut évoluer vers une aviation durable, « basée sur les progrès technologiques et, surtout, sur les leçons apprises pendant la pandémie ».

Premièrement, jusqu’à la fin de l’expansion des aéroports en Europe, qui a entraîné une grande partie de la croissance des émissions ; et deuxièmement, en réduisant les voyages d’affaires à la moitié des niveaux d’avant le covid – cette réduction des voyages d’affaires à elle seule réduira les émissions d’environ 32,6 millions de tonnes de CO2 d’ici 2030, soit l’équivalent de la suppression de 16 millions de voitures polluantes.

Des « politiques de transition des carburants fossiles polluants vers des carburants d’aviation durables » sont également nécessaires. « Le plus prometteur de ces carburants est le kérosène synthétique, produit à partir d’hydrogène vert et de CO2 capté dans l’air », indique le communiqué.