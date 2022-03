IPFire : Cette distribution Linux vous permet de créer un routeur ou un pare-feu

Comme nous le savons, le système d’exploitation Linux permet d’implémenter facilement de nombreux services fondamentaux dans un réseau de données. Chez Netcost-security.fr, nous vous avons déjà appris à configurer plusieurs serveurs Web tels que Cherokee, Lighttpd et le populaire Apache (qui prennent tous en charge Apache + PHP et MySQL).

Pour ceux qui recherchent une bonne solution de pare-feu et de routeur open source pour leur parc informatique, essayez la distribution IPFire Linux.

La distribution IPFire Linux vous permet d’implémenter facilement un pare-feu, un proxy, un serveur de fichiers, un VPN et d’autres services réseau.

IPFire peut être installé sur une machine ou exécuté à partir d’un CD ou d’un périphérique de stockage USB. Il est destiné aux réseaux de données d’entreprise ou aux réseaux domestiques.

Principales fonctionnalités d’IPFire

Services de pare-feu

Services proxy Web

Services VPN

Peut fonctionner comme système de détection d’intrusion

Intégration avec les réseaux sans fil

Avec la nouvelle version, IPFire 2.27, des améliorations significatives ont été apportées aux composants du pare-feu. Cette nouvelle version est livrée avec le noyau Linux 5.15 qui améliore, par exemple, les performances en termes d’opérations cryptomonnaies. Il existe également plusieurs packages qui ont été mis à jour – voir ici.

IPFire fournit une interface Web très conviviale, où il est possible de configurer les paramètres réseau du serveur, de configurer les services, d’afficher l’état du pare-feu et les règles créées, d’installer des packages, d’afficher les journaux, etc.

IPFire est une distribution Linux préconfigurée pour les services indiqués ci-dessus. Avec cette solution, l’administrateur peut mettre en place, à coût zéro, une solution de pare-feu dans son parc informatique.

IPFire