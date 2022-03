Winter on Fire : Le documentaire incontournable sur la résistance ukrainienne sur Netflix

Avec la guerre qui dure malheureusement depuis plus de deux semaines, il est tout naturel que ce soit le sujet du moment. De plus, c’est aussi à ces moments-là que les gens essaient de chercher plus d’informations et de mieux savoir ce qui se passe, ainsi que de rechercher plus de données sur l’histoire et la géographie qui peuvent conduire à une meilleure compréhension de la situation.

Ainsi, au cours du conflit de la Russie contre l’Ukraine, il y a un documentaire Netflix qui a attiré l’attention de milliers d’utilisateurs. Nous parlons du film « Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom ».

L’hiver en feu : le combat de l’Ukraine pour la liberté

« Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom » est un film documentaire de 2015 écrit par Den Tolmor et produit par Evgeny Afineevsky. Le documentaire montre les troubles vécus en Ukraine au cours des années 2013 et 2014, lorsque ce qui était une manifestation pacifique d’étudiants en faveur de l’intégration européenne, se transforme en quatre-vingt-treize jours violents de révolution dans la lutte pour les droits civils dans le pays ukrainien. , où la démission du président en exercice de l’époque, Viktor F. Ianoukovitch, est également demandée.

Le film est disponible sur la plateforme de streaming Netflix et s’avère être un bon moyen d’en savoir plus sur la dynamique de l’Ukraine ces dernières années. De plus, le documentaire montre clairement la force du peuple ukrainien face au pouvoir avec lequel il n’est pas d’accord. C’est, en substance, un excellent exemple de l’énorme résistance ukrainienne, à laquelle nous pouvons maintenant assister à nouveau dans le contexte de l’invasion russe.

Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom dure 1h38 et est recommandé aux personnes de plus de 16 ans, principalement en raison des scènes de violence. Vous pouvez regarder le film sur Netflix, et c’est actuellement le 6ème film le plus regardé au Portugal sur le service de streaming.

Si vous ne l’avez pas encore vu, voici la suggestion. Et si vous connaissez d’autres films, séries et/ou documentaires liés à ce sujet, partagez-les ci-dessous dans les commentaires.

