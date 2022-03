20 conseils pour utiliser FaceTime comme un pro – Partie 2

Support Téléphone OMOTON, Support Téléphone Bureau Multi-Angles Réglable, Support Téléphone Portable en Aluminium Compatible avec iPhone 13 Pro/13/12 Pro Max/12/11 Pro/XR, Samsung S20/S10/S9, Argenté

Vision Réglable: Grâce aux angles de rotation à 270 degrés, ce support téléphone répond à vos demandes différentes de vision, soulage l'inconfort cervical et protège vos yeux loin de l’écran, en même temps, rendez vos mains libres en téléconférence, ce dock téléphone portable protège votre smartphone contre l’eau ou l’huile quand vous faites la cuisine en consultant des recettes Solidité Fiable: Le support iPhone bureau est plus grand et plus épais! Nous utilisons un matériau en aluminium épais (3 mm) avec une taille accrue (“4,1 x 3 x 4,4”) pour offrir une stabilité et une sécurité maximales. Les téléphones ne tombent jamais dans des conditions normales d'utilisation, même après nos tests répétés Large Compatibilité: Ce support téléphone portable est compatible avec tous les smartphones comme iPhone 13 Pro/13/12 Mini/12 Pro Max/12/SE 2020/11 Pro/XR/8 Plus/7, Samsung Galaxy S20 Plus/S10/S9, Huawei P40/P30 Pro/P20 et d’autres appreils, lorsque le crochet est assez long pour tenir votre appareil, tous les téléphones portables de toutes tailles, avec HEAVY CASE activé. Vous bénificiez de ne pas retirer l'étui lors du chargement en utilisation Anti-Dérapant et Anti-Rayures: Ce support smartphone est équipé de coussinets en silicone plus grands pour protéger votre appareil contre les glissades ou les rayures, tandis que la technologie CNC similaire à celle du Macbook vous permet de profiter de bords lisses et confortables Services Sincères: Ce support téléphone bureau dispose des services parfaits et excellents après-vente de l'équipe OMOTON. Nous fournissons un service à long terme et vous pouvez nous contacter à tout moment. Libérez vos mains et détendez votre vie avec OMOTON