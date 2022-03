Le menu contextuel de Windows 11 sera encore plus rapide

Les mises à jour de Windows 11 continuent d’être diffusées régulièrement sur les canaux du programme Insider. Grâce à cela, nous savons que la mise à jour appelée Sun Valley 2 ou Windows 11 22H2 résoudra la plupart des problèmes rencontrés par Windows 11 lors de son lancement. Améliorations du menu Démarrer, du menu contextuel et de la barre des tâches. Cette fois, nous parlerons du menu contextuel et de la façon dont il s’est amélioré.

Le menu contextuel est une partie essentielle de l’interface du système d’exploitation (en particulier l’explorateur de fichiers) et a été mis à jour avec une nouvelle conception qui semble ralentir les performances. Le menu contextuel de Windows 11 s’avère problématique. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur des fichiers ou des dossiers dans l’Explorateur de fichiers.

Windows 11 améliore son menu contextuel, et ils veulent l’améliorer encore plus

De Microsoft, ils étaient clairs que l’ancien menu contextuel était archaïque et avec trop d’options et ils ont décidé de le simplifier avec des icônes pour les zones couper, copier et coller et d’autres options. Bien que la mesure était censée améliorer les performances et réduire la charge sur l’explorateur de fichiers, les nouveaux matériaux de conception ont provoqué des retards indésirables.

Sur certains ordinateurs, il y a un délai de 1 à 2 secondes lors d’un clic droit. Parfois, le menu du clic droit de l’explorateur peut scintiller lors de la tentative de redimensionnement et de chargement des options principales. De Microsoft, ils sont conscients de ce problème de performances et nous en avons déjà vu des nouvelles.

Les deux dernières versions ont vu une amélioration substantielle de ce menu. Dans la version 22557, des améliorations substantielles ont été apportées à l’acrylique pour accélérer les performances. Désormais, dans Windows 11 Build 22572, Microsoft a apporté des correctifs supplémentaires pour accélérer le menu et les utilisateurs ont confirmé que le menu contextuel se charge beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

« Nous avons apporté quelques modifications à la Build 22572 pour améliorer les performances du menu contextuel »

Que si, comme nous le savons déjà, ce n’est pas sans problèmes et que la Build 22572 a un bogue connu dans le menu contextuel. Cela s’ouvre initialement plus grand sans les icônes, puis se réinitialise. Mais ce bogue est sûrement corrigé avant l’arrivée de la mise à jour annuelle de Windows 11