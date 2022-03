L’Ukraine cesse de fournir du gaz néon, essentiel à la production de puces

Chaque jour, nous avons des nouvelles sur les conséquences qui émergent en raison de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Alors que de nombreuses marques et entreprises du secteur technologique tournent le dos au pays de Vladimir Poutine, d’autres situations inquiétantes commencent à se dérouler.

Nous avons déjà mentionné que ce conflit pourrait également avoir un impact sur l’industrie des puces. Et les dernières informations disent même que l’Ukraine a cessé de fournir du gaz néon, indispensable à la production de composants.

L’Ukraine cesse de vendre du gaz néon

Deux grands fournisseurs ukrainiens, responsables d’environ la moitié de la production mondiale de gaz néon pour les semi-conducteurs, ont suspendu leurs opérations alors que les attaques russes s’intensifient. Ainsi, comme le prédisent de nombreux analystes, cette situation pourrait avoir plusieurs conséquences dans le monde de l’industrie, puisqu’elle peut contribuer à l’aggravation de la pénurie de puces, en plus de favoriser l’augmentation de leur prix.

Selon les données fournies par Techcet, ces deux fournisseurs sont Ingas et Cryoin, qui fournissent tous deux entre 45% et 54% du gaz néon de qualité semi-conducteur dans le monde. Techtcet estime que la consommation mondiale de gaz néon pour la production de puces l’année dernière était d’environ 540 tonnes. De plus, le pays de Volodymyr Zelensky fournit plus de 90 % de cet élément aux États-Unis d’Amérique.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le gaz néon est un élément fondamental appliqué aux lasers utilisés dans la fabrication de puces.

Des représentants de fournisseurs ukrainiens ont déclaré que leurs entreprises avaient suspendu leurs opérations en raison de la destruction de leurs infrastructures critiques.

Avant l’attaque russe, Ingas produisait entre 15 000 et 20 000 mètres cubes par mois pour des clients situés à Taïwan, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis et en Allemagne. Et environ 75 % des 10 000 mètres cubes de gaz néon sont destinés à l’industrie des puces. Cryoin, quant à lui, produit environ 10 000 à 15 000 mètres cubes de gaz par mois. Le constructeur a arrêté son activité le 24 février pour protéger ses salariés.

Avec l’arrêt des opérations, les entreprises devraient pouvoir survivre pendant au moins trois mois. C’est si les attentats n’atteignent pas les installations, ce qui serait encore plus dramatique.