Tesla a déjà une date pour commencer les livraisons du modèle Y fabriqué à la Gigafactory de Berlin

Tesla a connu une croissance qui met toute concurrence dans l’ombre. Ses livraisons augmentent chaque trimestre, démontrant une solide santé financière, ainsi qu’un intérêt croissant des consommateurs.

L’un des piliers de cette croissance sera sa nouvelle usine sur le sol européen. La Gigafactory allemande est prête et sa première livraison est déjà prévue. Tesla veut faire de ce moment une occasion spéciale et a déjà annoncé la date de début des livraisons de la fabrication du modèle Y dans cet espace.

La construction de la Gigafactory à Berlin a débuté mi-2020. Tesla veut créer un point de fabrication et de distribution de ses voitures électriques au centre du continent européen, comme il l’a déjà fait ailleurs tant sur le continent américain qu’en Chine.

Avec cet espace déjà terminé et même avec l’approbation de fabrication accordée, il est temps pour lui de commencer sa fonction et de fabriquer la Tesla Model Y. Le plan est défini et le 22 mars aura lieu la livraison du premier produit de cette Gigafactory.

Ce jour-là, Tesla livrera le premier Model Y, marquant ainsi officiellement le moment. Les invitations pour cet événement ont déjà été envoyées, et il est prévu qu’à partir de ce moment, la Gigafactory de Berlin commencera à produire à son rythme maximum.

Ce processus d’approbation a été long et très compliqué, le gouvernement allemand mettant en place des barrières et faisant respecter ses règles environnementales. Pourtant, l’approbation est arrivée la semaine dernière, les exigences étant désormais remplies, mais avec un message laissé à Tesla.

La marque doit également respecter 400 conditions différentes couvrant plusieurs domaines. Le gouvernement allemand a accordé un vote de confiance à Tesla et s’attend à ce que l’entreprise remplisse toutes les conditions énoncées dans les deux prochaines semaines.

Pour les plans de Tesla, la Gigafactory de Berlin est essentielle pour améliorer son efficacité de fabrication et de distribution. Cela allégera la production des usines restantes et réduira les délais de livraison du modèle Y et d’autres modèles.