Comment un Echo Show 10 a sauvé la vie de mon père

C’était environ deux semaines avant Noël. Nous planifiions déjà les vacances – je voulais passer quelques heures confortables avec mes parents. C’est l’idée. Cependant, vers le 12 décembre, mon père n’allait pas bien. Il se plaignait d’être malade et d’avoir de fortes douleurs au dos. Il refuse normalement de voir un médecin, mais les problèmes étaient si aigus qu’il a consulté son médecin de famille. Elle lui a prescrit une thérapie physique. La famille était rassurée, les préparatifs de Noël se poursuivaient.

Mais peu de temps après, l’état de mon père s’est considérablement détérioré. Ma sœur a appelé l’ambulance parce que ma mère était à bout de nerfs. Le médecin l’a emmené dans une ambulance. A la clinique le diagnostic : lombalgie. Cependant, la douleur était si intense qu’il ne pouvait même pas assister à sa physiothérapie. Et toute la famille était de nouveau inquiète. Et c’est devenu encore pire…

L’Echo Show 10 comme bouée de sauvetage

Je devrais probablement ajouter à cette histoire que mes parents n’aiment pas être aidés – pas même par leurs trois enfants. Faire le plus possible soi-même et « s’asseoir » est la méthode typique. Et donc à un moment donné, mon père était juste ennuyé que mes frères et sœurs et moi n’arrêtions pas d’appeler pour demander comment il allait. Soudain, personne ne répondait au téléphone fixe ou au téléphone portable. que s’est-il passé là-bas?

L’Echo Show 10 s’est avéré être une bouée de sauvetage pour mon père. (Photo : Amazone)

Ma mère, qui était aux côtés de mon père depuis plus de 50 ans, n’était pas à la hauteur. Elle a vu qu’il ne voulait plus manger et a dormi la majeure partie de la journée. Elle pensait qu’il avait besoin de plus de repos. Et elle ne voulait pas nous inquiéter – ses enfants. Mais c’est ce que mes parents ont fait car ils ont finalement rompu tout contact au pied levé. Mais il y avait une chose à laquelle ils ne s’attendaient pas – leur Echo Show 10. Je l’ai mis dans leur appartement. Surtout pour les appels vidéo avec son petit-fils. Dans ce cas, l’Echo Show s’est avéré être une véritable bouée de sauvetage.

Alexa, aidez-moi !

J’avais configuré l’Echo Show 10 pour pouvoir également l’allumer via « Drop In » sans que mes parents aient à accepter explicitement l’appel vidéo. Je ne l’ai pas activé pour les espionner, mais pour leur faciliter les appels au quotidien. De cette façon, j’ai pu tester si les téléphones fixes et mobiles de mes parents fonctionnaient toujours. Et ils l’ont fait. Ils ont sonné mais personne n’a répondu ! Que diable s’était-il passé ?

D’ailleurs, mes parents ont pu monter eux-mêmes l’Echo Show. (Photo: Sven Wernicke)

Très inquiète, j’ai crié dans mon smartphone, que j’avais utilisé pour appeler l’Echo Show 10 de mes parents. Après cinq ou six tentatives, j’ai soudainement entendu des bruits. En fait, ma mère et mon père se sont mis devant la caméra. J’ai vu mon père extrêmement faible et ma mère à l’air anxieux. Je sentais qu’elle ne savait pas quoi faire. Mais mon père était manifestement encore assez fort pour ne pas vouloir appeler un médecin. Il a riposté et a souligné qu’il irait bientôt mieux.

Que faites-vous en tant que fils qui a dû assister à cette « misère » ? J’ai consulté mes frères et sœurs et nous avons décidé d’attendre un autre jour. Parce que : Nous avons respecté et bien entendu respectons le libre arbitre de nos parents.

5 après 12

Le lendemain, même jeu : personne ne répondait au téléphone, pas même ma mère. J’ai appelé le 10 avec l’Echo Show et au bout d’un moment mon père s’est débattu devant l’appareil. C’était terrible de voir comment il était tourmenté. Et il s’est assoupi brièvement pendant que je lui parlais. Nous n’avons plus hésité et avons appelé l’ambulance.

Diagnostic : septicémie. Intoxication sanguine grave. Coma artificiel, semaines en réanimation, futur vraisemblablement paraplégique et il a encore de nombreuses semaines, voire des mois devant lui en réanimation. Comment sera-t-il après et s’en sortira-t-il vraiment ? Complètement pas clair. Un médecin m’a dit un jour : « Quand il a été admis, il était 12 heures 5 ». Quelques heures ou un jour plus tard – il n’aurait pas survécu à Noël.

En tout cas, c’était la pire fête pour ma famille que nous pouvions imaginer jusque-là. Nous nous attendions à ce que l’hôpital nous appelle et nous dise quelque chose que nous ne voulons pas entendre. En fait, les médecins nous ont souvent donné de bonnes et de mauvaises nouvelles. Ce fut une pure horreur pendant plusieurs semaines, un va-et-vient constant, surtout pour ma mère, qui bien sûr s’en voulait mais ne pouvait rien faire. J’ai encore une sorte de traumatisme d’appel. Quand mon téléphone vibre dans ma poche, j’ai tout de suite peur que quelqu’un ait de mauvaises nouvelles pour moi.

Reconnaissance

Et je suis reconnaissant. Installer l’Echo Show 10 chez mes parents était une bonne idée, juste au cas où. J’ai pu les joindre ainsi et peut-être éviter la mort de mon père à Noël. Si tout se passe bien, ce que j’espère vraiment, mes « personnes âgées » passeront bientôt à l’aide à domicile. Avec un bouton d’urgence et une aide professionnelle si nécessaire, mais aussi avec la préservation de leur indépendance. Je réfléchis déjà à l’endroit où mettre l’Echo Show. Ou peut-être que le nouvel Echo Show 15 serait plus pratique dans le salon en tant qu’accessoire élégant et sauveur potentiel ?

Néanmoins : Personne ne devrait utiliser un tel appareil intelligent pour surveiller ses parents, par exemple. Je ne regarderais jamais secrètement dans l’appartement via « Drop In ». Mais quand j’ai un mauvais pressentiment, une si petite machine Alexa est un véritable atout.

Un Echo Show 15 serait également utile à de nombreuses personnes. (Photo : Amazone)

Peut-être qu’un spectacle est aussi utile pour vous et vos proches ? Principalement pour rester en contact grâce à la visiophonie, mais aussi pour pouvoir mieux évaluer la situation en cas de danger imminent. Je choisirais à nouveau un Echo et ce domaine d’application à tout moment.

Publié le 02/03/2022, le jour de l’anniversaire de mon père. Joyeux anniversaire Papa! Au moment où j’écris ces lignes, vous êtes toujours en soins intensifs. J’espère que nous pourrons bientôt fêter ton anniversaire !