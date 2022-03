Avez-vous déjà reçu EMUI 12 sur votre Huawei ? Voici les prochains plans de rafraîchissement de la marque

Bien qu’ayant concentré tous ses efforts sur HarmonyOS, Huawei n’a pas abandonné Android et sa dernière couche de personnalisation, EMUI 12. Il continue d’évoluer et d’apporter de nouvelles fonctionnalités, désormais de plus en plus présentes dans les smartphones de la marque.

Avec des plans déjà bien définis et même avec EMUI 12 à distribuer, il est temps de connaître le statut et les prochaines étapes de Huawei. La marque a tout révélé maintenant et a montré comment se déroule le processus de mise à disposition de cette version.

On sait déjà ce que Huawei a préparé pour EMUI 12 et qui améliore l’Android qui se trouve dans ces smartphones. Huawei a préparé une version pleine de nouveautés et d’améliorations, qui élève encore ce qui est disponible.

Avec cette version, Huawei a de nouveau investi dans la mise à jour d’un grand lot de smartphones, montrant qu’il continue d’investir dans ce domaine, malgré une très forte concentration sur d’autres produits. La preuve en est de voir une mise à jour sur le Mate 20 Pro.

Ce que le forum de la marque a à disposition, c’est la liste des mises à jour déjà effectuées et les plans pour les mois à venir. Le mois de février étant terminé, la mise à jour est également arrivée pour les Mate X, Mate 30 Pro, Mate 40 Pro et toute la gamme P40.

La prochaine étape commence en avril de cette année, avec la reprise des mises à jour d’EMUI 12. Huawei se concentrera sur le reste de ses smartphones ce mois-ci, visant à atteindre l’objectif de 16 smartphones avec la nouvelle version installée.

Naturellement, ce ne sera pas une distribution immédiate à tout le monde, étant censé être publié par lots, comme cela s’est produit avec les autres modèles. Recherchez simplement la nouvelle version dans les paramètres, dans la zone Système et mises à jour, suivi de Mise à jour logicielle.

C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui possèdent un smartphone Huawei. La marque souhaite maintenir son équipement à jour et c’est pourquoi elle a misé gros sur EMUI 12. La garantie des nouvelles versions montre qu’il continue d’avoir en parallèle avec HarmonyOS, son gros pari.