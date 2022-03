Twitter supprime les publications des canaux publicitaires russes

L’Ukraine a été envahie il y a deux semaines et les images et les nouvelles sur la terreur que les gens y vivent ne cessent de nous parvenir. Apparemment, ceux qui arrivent de et vers la Russie ne seront pas exactement les mêmes. Par conséquent, Twitter a décidé de supprimer les publications des chaînes de propagande russes concernant le bombardement de la maternité.

Le bombardement de la maternité a eu lieu le 9 mars.

Après l’attaque contre le bombardement de la maternité, les médias d’État russes et les ambassades du pays dans le monde ont utilisé Twitter et Instagram pour commenter une femme ukrainienne enceinte qui a été photographiée en train de quitter la maternité après avoir été blessée lors d’une attaque organisée par les forces militaires russes.

Selon l’ambassade de Russie à Londres, la maternité n’était pas opérationnelle et abritait en fait des soldats néonazis du bataillon Azov, une organisation paramilitaire ukrainienne. Pour sa part, l’Ukraine nie la prétendue mise en scène et affirme que l’attaque était un acte de génocide.

Selon un deuxième tweet réalisé par l’ambassade de Russie, la victime qui était enceinte a été mise en scène par un créateur de contenu beauté. Ces insinuations russes ont provoqué une persécution de la femme.

Désormais, les deux tweets de l’ambassade de Russie à Londres ont été supprimés par Twitter, au motif de diffusion d’informations erronées. De plus, la chaîne d’État russe RT, qui partageait des tweets identiques, a été bannie de la plateforme pendant 12 heures.

Selon Gizmodo, certains utilisateurs de Twitter ont posté des vidéos affirmant que la maternité qui a été bombardée par la Russie abritait des troupes qui y opéraient, l’utilisant comme base. Cependant, l’organisation Bellingcat géolocalisé ces vidéos à environ neuf kilomètres de l’hôpital.

Jusqu’à présent, depuis le début de l’invasion, au moins 2,5 millions de réfugiés ont fui l’Ukraine, selon les Nations Unies. Pourtant, la position officielle du gouvernement russe demeure : la Russie n’a pas envahi l’Ukraine. En ce sens, il diffuse de la désinformation sur les événements, tout en niant les actes dont le monde entier est témoin.