Et si les voitures électriques pouvaient générer de l’électricité pour votre maison, cela vous intéresserait-il ?

Les voitures électriques changent déjà le paradigme du marché automobile et pourraient aller bien plus loin. Dotés de batteries puissantes, ces véhicules ont le potentiel de stocker et de produire de l’énergie pour la consommation domestique. C’est du moins ce que souhaite General Motors (GM).

La multinationale américaine vient d’annoncer un projet pilote conjoint avec la société d’énergie PG&E Corporation pour tester la capacité de ses véhicules électriques en tant que sources d’énergie de secours dans les maisons.

Les voitures électriques comme batteries de secours sur roues

Les entreprises impliquées commenceront à tester la technologie de charge bidirectionnelle cet été. Le projet comprendra une voiture et un chargeur capable de fournir de l’énergie entre le véhicule et la maison. C’est ce qu’on appelle V2H (Vehicle to Home).

Les tests auront lieu en Californie, un État où il n’est pas rare que des familles subissent des pannes d’électricité en été lorsque les opérateurs sont obligés de couper le courant pour réduire les risques d’incendie.

« Imaginez un avenir où tout le monde conduit un véhicule électrique et qui sert d’option d’alimentation de secours à la maison et plus largement de ressource pour le réseau. Ce n’est pas seulement une percée en matière de fiabilité électrique et de résistance aux intempéries, c’est plus un avantage énergie propre véhicules électriques.

Patti Pope, PDG de PG&E Corporation, dans une déclaration conjointe avec GM, dans laquelle les deux sociétés soulignent le potentiel des véhicules électriques pour soutenir les centrales électriques.

Il est prévu de tester le premier système EV et V2H, y compris le matériel bidirectionnel et les protocoles de communication intégrés au logiciel, dès cet été. Bien que GM ne précise pas quels modèles seront utilisés, il indique que « plusieurs véhicules électriques » seront utilisés.

Après une première phase en laboratoire, ils évalueront le projet dans un ensemble immobilier. Dans tous les cas, les deux sociétés visent à faire avancer le développement d’ici la fin de cette année.

Un projet commun à de nombreuses marques

General Motors n’est pas la seule entreprise du secteur à profiter des avantages de la recharge bidirectionnelle et des systèmes V2H et V2G (Vehicle-to-grid) centrés sur le réseau.

D’autres marques font de même. Des véhicules tels que le pick-up électrique Ford F-150 Lightning, les Volkswagen ID.4 et ID.5 GTX et le nouveau Volvo XC90 vont dans la même direction. Le but, explique Patti Pope, est d’offrir un service supplémentaire aux utilisateurs.

La charge bidirectionnelle permet à l’énergie de circuler dans un double sens, c’est-à-dire à la fois de la voiture à la voiture et de la voiture à la maison, grâce à un convertisseur qui passe du courant continu au courant alternatif.

Mais est-ce dans l’intérêt du consommateur ?

Eh bien, un système V2H aidera à équilibrer la demande énergétique. Un utilisateur pourra, par exemple, recharger son véhicule pendant les heures creuses et réduire sa consommation aux heures de pointe ou faire le plein lors d’une coupure de courant programmée.

Les avantages sont si convaincants pour le réseau dans son ensemble, en particulier dans des régions comme celles où PG&E opère, où se concentrent de nombreuses voitures électriques en circulation aux États-Unis.

Vous commencez à regarder toutes ces batteries mobiles – comment elles pourraient être utiles dans certains des impacts que nous constatons en raison du changement climatique et d’autres événements liés aux conditions météorologiques.

Aaron August de PG&E a déclaré à TechCrunch.

Le système a encore un certain nombre de faiblesses à corriger avant de pouvoir être déployé à grande échelle. La capacité de la batterie est encore limitée et rend difficile pour l’utilisateur d’avoir un surplus d’électricité, un inconvénient qui est aggravé par une infrastructure de charge toujours en expansion et l’effet de la soi-disant « anxiété d’autonomie ».

L’utilisation continue du V2G accélère également l’usure de la batterie, et le système doit également relever des défis tels que la minimisation des pertes de conversion lors de la transformation CC en CA.