Instagram sera bloqué en Russie... dès lundi

La guerre entre la Russie et l’Ukraine n’est pas seulement sur le territoire ukrainien. Dans le domaine numérique, les réseaux sociaux ont été un moyen de diffusion de l’information (et aussi de la désinformation) mais l’accès à Instagram en Russie est depuis des jours.

Selon des informations récentes, Instagram sera bloqué dans le pays de Poutine dès lundi.

Instagram compte 80 millions d’utilisateurs en Russie

Instagram a un univers de 80 millions d’utilisateurs en Russie, selon le directeur de la plateforme. Comme cela a été mentionné, il s’agit d’une guerre hybride car elle se déroule sur le terrain, mais aussi dans le domaine numérique.

Comme nous l’avons révélé, les réseaux sociaux Facebook et Instagram permettront aux utilisateurs de certains pays d’inciter à la violence contre des citoyens et des soldats russes dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine, selon des courriels internes consultés par Reuters jeudi. Cela a déjà été confirmé par Meta et la Russie a déjà réagi.

La Russie a classé Meta comme une « organisation extrémiste » et va déposer une plainte pénale contre Meta Platforms. Cependant, la Russie a annoncé qu’elle restreindrait l’accès à Instagram dès lundi prochain (14) en réponse au changement de Meta dans la politique de discours de haine.

Il est également mentionné que la décision de bloquer l’application lundi donne aux utilisateurs 48 heures pour transférer leurs photos et vidéos vers d’autres réseaux sociaux et avertir leurs contacts et clients.

A lire aussi…