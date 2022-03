Aftermath, thriller psychologique sur la fin du monde

En développement par les studios italiens One O One Games, Aftermath est un jeu qui suscite une grande curiosité.

Une aventure introspective sur le futur de l’humanité dans un décor post-apocalyptique.

Les studios italiens One O One Games et l’éditeur META Publishing travaillent sur leur prochain titre, Aftermath. Un thriller psychologique en développement pour PC, Xbox Series X, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Comme vous pouvez le voir sur les images qui suivent, c’est un titre qui suscite une forte curiosité et dont le récit semble faire appel à autre chose que des coups de feu et des explosions.

Aftermath suit l’histoire de Charlie Gray, une ancienne astronaute européenne, et sa lutte pour sa survie, à travers l’épave de ce qui était autrefois la société humaine sur la planète.

Après une rentrée en orbite traumatisante, Charlie se retrouve dans une étrange ville européenne apparemment décimée par un ennemi extraterrestre. Cependant, Charlie a une mission très personnelle et intime : il doit retrouver sa fille, Sammy.

D’après ce que l’on sait, l’équipe de One O One Games suppose que le jeu a une forte composante philosophique, ainsi qu’une composante psychologique. En fait, une image de marque de l’équipe à l’origine du titre Le Suicide de Rachel Foster.

Les joueurs se retrouveront dans un environnement complètement nouveau dans lequel ils devront se débrouiller seuls. Pour ce faire, ils devront maîtriser rapidement des fonctions telles que la création d’objets, d’armes et d’outils, ainsi qu’apprendre à se battre et à se battre, car les dangers sont innombrables dans ce monde désolé.

Et la plupart des menaces viennent d’êtres issus de l’esprit créatif de l’artiste italien, Alessandro Bavari, présent dans les œuvres épiques du 7e art réalisées par Ridley Scott, Alien : Covenant et Suspiria.

Cependant, Charlie aura également ses propres démons personnels à combattre et en tant que tel, Aftermath sera un jeu dense plein de poids émotionnel.

D’autre part, la bande originale, qui contient des chansons d’UNKLE et de Planet Funk, amène Aftermath à un autre niveau de sensations et d’émotions. De cette façon, chaque facette du jeu enfonce davantage les joueurs dans un environnement lourd, désolé et déprimé.

Aftermath sortira sur PC et Playstation plus tard cette année.