La guerre « dans l’espace » entre les États-Unis et la Russie pourrait laisser l’astronaute américain « coincé » sur l’ISS

Les positions sont de plus en plus extrêmes entre les agences spatiales russe et américaine. Les accusations ont montré une guerre qui pourrait conduire à la fin de la coopération entre Roscosmos et la NASA. Pour l’instant, la menace russe est de laisser derrière lui l’astronaute Mark Vande Hei.

Le directeur de l’agence spatiale russe a publié une vidéo menaçant de laisser l’astronaute américain sur la Station spatiale internationale (ISS).

La guerre en Ukraine divise le monde et l’espace

Après un échange houleux d’insultes entre le directeur de l’agence spatiale Roscosmos Dmitry Rogozin et l’ancien astronaute de la NASA Scott Kelly, les menaces se sont intensifiées.

Après la menace, dans le feu des discussions, de détruire l’ISS, voilà que la Russie affirme qu’elle pourrait laisser l’astronaute américain Mark Vande Hei bloqué sur la Station spatiale internationale.

Dans une vidéo YouTube, Dmitri Rogozine affirme même qu’il pourra récupérer ses cosmonautes et y laisser l’astronaute américain.

ISS compte actuellement 7 résidents

La Station spatiale internationale compte actuellement 7 personnes à bord : Anton Shkaplerov, Mark Vande Hei, Pyotr Dubrov, Raja Chari Thomas Marshburn, Matthias Maurer et Kayla Barron.

Mark Vande Hei détient le record de la plus longue durée de vie de la mission spatiale, théoriquement il terminera ses 355 jours dans l’espace en trois semaines, quand lui et les deux cosmonautes russes – Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov – monteront à bord d’un vaisseau spatial Progress et atterriront au cosmodrome de Baïkonour ., au Kazakhstan.

Dans la menace, Rogozin a déclaré qu’il pourrait ne pas amener Mark Vande Hei, le laissant derrière lui.

La Russie pourra séparer son module de l’ISS

La menace du directeur de Roscosmos ne s’est pas arrêtée à abandonner l’astronaute. Le responsable de l’Agence spatiale russe a également déclaré son intention de « détacher tout le segment russe de l’ISS ».

La station est divisée en plusieurs segments et modules, où travaillent des astronautes de leurs pays respectifs. Le module Nauka, par exemple, est l’un des modules russes de la structure qui a une masse de près de 500 tonnes.

La Nasa et la Maison Blanche n’ont pas réagi à la menace de Dmitri Rogozine, postée sur YouTube lors d’une interview sur une émission de la chaîne russe.

Bien que les autorités américaines n’aient pas encore réagi, cette menace n’est pas passée du côté de l’ancien astronaute de la NASA Scott Kelly. Celui-ci Twitter utilisé recueillir les explications de Rogozine. Cependant, Rogozin a empêché Kelly d’interagir avec lui.

J’étais furieux qu’il (…) ait dit qu’il laisserait derrière lui un membre d’équipage américain. Je n’aurais jamais pensé entendre quelque chose d’aussi scandaleux. Je connais les gens de l’agence spatiale russe, certains d’entre eux depuis plus de 20 ans. Je leur fais confiance. Je leur ai littéralement confié ma vie auparavant.

Kelly a déclaré à ABC.

Kelly a également mentionné que les États-Unis devraient se préparer au pire, mais espérer le meilleur.

Et SpaceX ?

Bien sûr, les États-Unis et la NASA ont actuellement SpaceX qui pourrait facilement remplacer la Russie et Roscosmos dans le transport des astronautes.

Dans le passé, la société d’Elon Musk fournissait ce type de service. En fait, c’est avec cette alliance entre la NASA et SpaceX que cette animosité entre les entités russes et américaines dans ce domaine spatial a peut-être commencé.

La mission Demo-2 a ouvert un nouveau cycle de voyages spatiaux, moins cher et sous contrôle américain total.