Le mystérieux drone soviétique qui a survolé les pays de l’OTAN

La Croatie a récemment critiqué l’OTAN pour ce qu’elle a qualifié de lente réaction au vol d’un appareil aérien sans pilote (drone) depuis la zone de guerre ukrainienne au-dessus de plusieurs États membres de l’organisation, s’écrasant dans une zone urbaine de Zagreb.

Le drone a traversé la Roumanie et la Hongrie avant d’entrer en Croatie jeudi soir, où il s’est écrasé.

Le drone Tu-141 s’est écrasé en Croatie… mais personne ne sait de qui il s’agit

Personne ne sait d’où il a décollé, ni à quel pays il appartient, mais l’avion qui « devrait appartenir à un musée » a survolé trois pays de l’Otan pendant plus d’une heure sans être détecté, révèle CNN.

Selon les informations, le drone s’est écrasé dans un champ près d’un dortoir d’étudiants. L’impact a endommagé une quarantaine de voitures mais n’a fait aucun blessé. L’OTAN a déclaré qu’elle avait suivi l’itinéraire, mais le Premier ministre croate a déclaré que les autorités du pays n’avaient pas été informées et que l’alliance n’avait réagi qu’après les questions posées par les journalistes.

Le chef du gouvernement croate a souligné qu’il s’agit d’un avion de reconnaissance Tu-141 de l’ère soviétique, qui a volé plus de 40 minutes au-dessus de la Hongrie et six à sept minutes au-dessus de la Croatie.

Le Premier ministre a déclaré que seule une enquête pourra déterminer qui a lancé le « drone » – qu’il s’agisse de Russes ou d’Ukrainiens -, les deux pays niant avoir lancé l’équipement.

Des experts militaires cités par l’AP affirment que l’Ukraine est actuellement le seul opérateur connu du Tu-141, un appareil qui a une envergure de près de quatre mètres et pèse environ six tonnes.

Ce drone est entré en service pour la première fois en 1979, mais a fini par être arrêté en 1989. On soupçonne qu’il a été réintroduit dans les forces armées ukrainiennes en 2014, lors du conflit dans la région du Donbass.

La Croatie, membre de l’OTAN depuis 2009, se trouve à environ 550 kilomètres (en ligne droite) du territoire ukrainien, cible d’une offensive militaire russe depuis le 24 février.