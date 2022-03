Le monde du jeu vidéo a actuellement une offre pour tous les goûts, intérêts, disponibilités de temps et, bien sûr, portefeuilles aussi. Mais Elden Ring, récemment sorti, a rapidement réussi à capter l’attention des joueurs dispersés à travers le monde.

En plus des milliers de joueurs jouant à ce nouveau titre, les dernières informations précisent même qu’Elden Ring est déjà le jeu le plus vendu de 2022 aux États-Unis d’Amérique.

Elden Ring est le jeu le plus vendu de 2022 aux États-Unis

Le jeu de From Software n’est sorti que le 25 février, mais il a déjà réussi à capturer des joueurs, ce qui a conduit beaucoup à l’acheter et à l’installer sur leurs machines. Au cours de ces deux semaines sur le marché, Elden Ring a été un véritable succès, s’étant déjà vendu à des milliers d’exemplaires dans le monde entier.

Mais les surprises ne s’arrêtent pas là, car selon l’analyste Mat Piscatella, du groupe NPD, le jeu a été le premier qui a généré les meilleurs résultats de vente des débuts sortis jusqu’à présent. L’analyste souligne que le succès d’Elden Ring a déjà conduit le jeu From Software à occuper la cinquième position dans la liste des jeux les plus générateurs d’argent aux États-Unis sur les 12 derniers mois. Par conséquent, le jeu est déjà le jeu le plus vendu aux États-Unis en 2022.

Piscatella ajoute également qu’en général dans le monde du jeu vidéo, les consommateurs ont dépensé 6% de moins en matériel, jeux et accessoires par rapport à la même période l’an dernier. Selon l’analyste, la baisse des ventes de hardware est directement corrélée à la difficulté à trouver des consoles de génération actuelle en magasin.

Dans le tweet, que nous pouvons voir ci-dessus, Piscatella indique également que les dépenses totales de ce marché, par rapport à l’année précédente, sont en baisse depuis 4 mois consécutifs.

