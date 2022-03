L’Ukraine veut également qu’ASUS cesse de vendre des produits à la Russie

La liste est longue de marques qui ont déjà tourné le dos à la Russie et cessé de vendre et d’expédier des produits vers le pays soviétique. Ces décisions font suite aux sanctions imposées en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

Mais il y a encore beaucoup d’autres entreprises qui pourront faire de même. Et ainsi, le vice-Premier ministre ukrainien met au défi le taïwanais ASUS de cesser de vendre ses équipements dans le pays de Vladimir Poutine.

L’Ukraine demande à ASUS de cesser de vendre des produits en Russie

En raison de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, de nombreux dirigeants du gouvernement ukrainien utilisent à plusieurs reprises les médias sociaux pour informer leurs abonnés des dernières nouvelles et également des progrès réalisés.

Outre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l’un des éléments les plus actifs sur les plateformes sociales est le vice-Premier ministre Mykhailo Fedorov. L’exécutif s’est efforcé de demander aux différentes marques, entreprises, entités et personnalités de prendre des mesures contre le gouvernement russe. Et la vérité est que leurs demandes ont, pour la plupart, été entendues et prises en compte.

Ainsi, en ce qui concerne le segment technologique, Fedorov a récemment demandé sur son compte de réseau social officiel qu’ASUS arrête également de vendre des produits à la Russie. Dans la publication, le vice-Premier ministre affirme même que le pays de Poutine n’a pas la valeur morale pour continuer à utiliser la brillante technologie de la marque basée à Taipei, Taiwan.

ASUS est l’un des plus grands fabricants d’ordinateurs au monde, en plus de composants tels que les puces graphiques.

Jusqu’à présent, la société n’a pas encore commenté cette demande. Mais, comme le souligne Taiwan News, cette entreprise et d’autres ont soigneusement analysé cette situation, car elles doivent d’abord envisager toutes les options et trouver un moyen de s’assurer que leurs actions et décisions n’aillent pas à l’encontre de la politique commerciale du gouvernement taïwanais.

Si ASUS accède à cette demande, il rejoindra d’autres grands noms, comme Intel, AMD, Nvidia, PlayStation et Nintendo.