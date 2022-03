Le sondage DuckDuckGo punit la propagande russe dans les sondages ! Sera-t-il correct ?

Avec l’escalade du conflit que la Russie a imposé à l’Ukraine, de nombreuses entreprises liées à Internet ont pris des positions, certaines radicales. L’idée est d’appliquer des mesures restrictives au pays envahisseur, en espérant que les problèmes l’amèneront à renoncer à ses intentions.

Le dernier à prendre position est le célèbre moteur de recherche DuckDuckGo. L’annonce est venue de son fondateur, qui a révélé un peu de l’avenir. Toute la propagande russe sera réajustée et ces résultats tomberont dans les sondages. Mais n’est-ce pas trop ?

DuckDuckGo s’est toujours montré indépendant et libre de toute obligation envers toute entité. Il vise à offrir une solution qui ne collecte pas de données sur les utilisateurs et qui n’est pas associée à des résultats publicitaires et à d’autres dépendances.

Démontrant cela, son créateur et PDG Gabriel Weinberg a révélé une mesure que DuckDuckGo mettra en place très prochainement. Il se concentre sur un effort pour réduire l’impact de la propagande russe sur la recherche et ainsi réduire les fausses informations qui sont transmises aux utilisateurs.

Comme tant d’autres, je suis écœuré par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la gigantesque crise humanitaire qu’elle continue de créer. #StandWithUkraine️ Chez DuckDuckGo, nous avons déployé des mises à jour de recherche qui déclassent les sites associés à la désinformation russe. —Gabriel Weinberg (@yegg) 10 mars 2022

D’après ce qui a été révélé sur Twitter, ces résultats, associés à cette fausse publicité, apparaîtront dans une zone moins visible des résultats de recherche. DuckDuckGo ne les élimine pas, mais les place dans une zone plus basse, avec beaucoup moins de visibilité.

En plus de cela, DuckDuckGo aura également plus d’infos en haut, pour alerter les utilisateurs. Celui-ci sera associé à des sujets d’actualité susceptibles d’intéresser les utilisateurs. Ce sera un processus constant qui a été effectué dans le passé.

.@DuckDuckGo, contrairement à ses promesses implicites du contraire, est maintenant dans le domaine de la censure. Existe-t-il des moteurs de recherche qui respectent les utilisateurs ? https://t.co/uUvzKhI5YQ —Tom Fitton (@TomFitton) 10 mars 2022

Fait intéressant, cette mesure ne semble pas plaire à tous les utilisateurs de DuckDuckGo. Plusieurs voient cette mesure comme de la censure et comme contraire aux principes de ce moteur de recherche. Même ainsi, cela devrait rester pour l’avenir, au moins associé au conflit en Ukraine.

Cette mesure moteur de recherche fait suite à une autre qui avait déjà été prise la semaine dernière, avec la fin de la collaboration avec Yandex, le moteur de recherche russe, associé au gouvernement. On ne sait pas pour l’instant quels sites seront visés dans cette relégation et lesquels sont considérés comme de la publicité mensongère.