WhatsApp : une nouvelle extension pour les navigateurs veut rendre les conversations encore plus sûres

Certaines des fonctionnalités présentées par WhatsApp nécessitent des modifications des niveaux de sécurité de ce service. Cela a grandi et doit le rester, pour que les utilisateurs soient protégés et que leurs conversations restent privées.

Pour y parvenir de manière encore plus naturelle, WhatsApp a maintenant introduit une extension pour ceux qui utilisent la version basée sur un navigateur. Ce sera la garantie de la sécurité et que l’accès se fait de manière sécurisée et avec toutes les normes requises.

Le fonctionnement de Code Verify, le nom donné à cette extension, est très simple. Néanmoins, cela garantit que l’accès des utilisateurs à cette version basée sur un navigateur est vraiment sûr et sécurisé. De manière transparente, tout est évalué et garanti.

Pour ce faire, WhatsApp a l’aide de Cloudflare, qui sera le partenaire utilisé pour vérifier tout le code. Sans interférer avec le fonctionnement, l’utilisateur reçoit la confirmation qu’il accède bien à une version sécurisée et qu’elle n’a pas été altérée.

Lors de l’accès au site Web de WhatsApp, un hachage du code reçu sera créé, qui servira à la comparaison avec celui que Cloudflare a présent et également envoyé à l’utilisateur. S’ils sont similaires, il y a une garantie que le code est fiable et qu’il n’a pas été falsifié.

Bien qu’il ne soit pas révolutionnaire et qu’il soit utilisé dans de nombreux autres systèmes, il s’agit d’une nouveauté importante. Avec 3 états possibles, l’utilisateur saura si le code est ok, s’il y a un problème potentiel ou si, au contraire, il y a vraiment une situation de sécurité. Tout le code de cette extension est public et vérifiable.

Le besoin de cette nouvelle fonctionnalité est venu avec l’arrivée de la prise en charge multi-appareils de WhatsApp. Avec de plus en plus d’utilisateurs utilisant ce service dans le navigateur, la société de Meta a voulu garantir encore plus de niveaux de sécurité et de confidentialité, c’est l’un des moyens obtenus.

Pour l’instant, pour tous ceux qui souhaitent tester Code Verify, vous pouvez le faire dans Chrome ou Edge. La version dédiée à Firefox arrivera bientôt et aura le même fonctionnement simple et direct pour l’utilisateur de WhatsApp.