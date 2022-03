Geekbench confirme une grande partie de ce que le nouvel iPhone SE d’Apple apportera bientôt

Le point culminant de la dernière présentation d’Apple était sans aucun doute le nouvel iPhone SE. Ce nouveau modèle apporte beaucoup de nouveautés qui l’élèvent encore plus et le placent désormais dans une position de premier plan.

Maintenant qu’il est déjà en prévente, les premiers tests de performances apparaissent. Ceux-ci révèlent également certaines des informations qu’Apple n’a pas révélées et que beaucoup veulent connaître. Le plus intéressant est même la présence de 4 Go de RAM, mais il reste encore à savoir.

De quel matériel l’iPhone SE dispose-t-il

Quand Apple a montré le nouvel iPhone SE, il était clair qu’il s’agissait d’une mise à jour majeure et que cela changerait beaucoup sur ce smartphone. Si sa conception est restée, de nombreuses nouvelles fonctionnalités matérielles sont disponibles pour les utilisateurs.

La preuve en apparaît maintenant avec les premiers tests à apparaître dans le célèbre Geekbench. Le premier résultat montre quelque chose que beaucoup remettent en question depuis un certain temps. On parle de la présence de 4 Go de RAM, ce qui le place au même niveau que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini.

Des résultats prometteurs sur Geekbench

Le tableau des résultats montre que ce nouveau smartphone Apple obtient 1695 points dans les tests monocœur, très proche du résultat de l’iPhone 13. Dans le cas des tests multicœurs, le score était de 4021 points, une valeur légèrement inférieure à les autres smartphones en tête.

Pour arriver à ces résultats, Apple a misé sur le matériel présent dans ce smartphone. Nous avons ce que la marque a de mieux dans ce domaine et donc la présence du SoC A15 Bionic est la garantie de beaucoup de traitement, ce qui apporte ensuite d’autres fonctionnalités.

Il y a plus dans le smartphone que du matériel

Quelque chose qu’il était également possible de voir dans le test trouvé sur Geekbench était la présence du nouvel iOS 15.4. Il devrait sortir le 18, date à laquelle Apple proposera également l’iPhone SE 2022 dans ses magasins.

Au Portugal, ce nouvel iPhone SE aura un prix de base de 529,00 €, dans le modèle 64 Go, et peut désormais être commandé dans la boutique en ligne sur le site d’Apple.

iPhone SE (2022)