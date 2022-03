La Chine craint une «collision de la station spatiale» et propose une hotline avec la NASA et SpaceX

Le monde est dans une énorme instabilité qui n’est pas seulement ressentie au niveau du sol, mais qui a même atteint l’espace. Nous avons vu une grande animosité entre l’agence spatiale russe Roscosmos et certains anciens astronautes de la NASA. Au milieu de la chaleur de la discussion, il y avait même la menace de destruction de la Station spatiale internationale. Désormais, c’est la Chine qui craint qu’il n’y ait une collision de l’ISS.

Un ancien ingénieur de missiles de la China Aerospace Science and Industry Corporation a proposé que Pékin envisage d’établir des canaux de communication avec SpaceX et la NASA, peut-être une hotline, pour éviter les collisions dans l’espace.

espace troublé

En termes d’espace, les relations entre les pays ne sont pas non plus cohérentes. Bien qu’il y ait une coopération dans divers projets et missions, il semble y avoir une paix pourrie. Après la dernière affaire entre Dmitri Rogozine de Roscosmos et des astronautes de la Nasa, c’est au tour de la Chine de s’interroger sur les satellites du réseau Starlink, SpaceX et d’éventuels problèmes avec la Station spatiale.

L’ancien ingénieur en missiles de la China Aerospace Science and Industry Corporation Wu Riqiang, actuellement professeur associé à la School of International Studies de l’Université Renmin, craignant une « collision de la station spatiale », propose de créer une hotline entre la Chine et la NASA, impliquant également SpaceX.

Riqiang suggère cette voie de communication directe pour la gestion de l’espace extra-atmosphérique. Il dit qu’aucune autre idée n’est en jeu, rejetant la théorie selon laquelle l’armée américaine aurait tenté d’espionner la Chine lorsque les satellites Starlink de SpaceX se sont approchés trop près de la station spatiale chinoise en juillet et octobre.

Ce qui a inquiété les responsables des questions spatiales, c’est la « quasi-collision avec les satellites ». Il y a déjà eu des incidents avec ces satellites exploités par la société aérospatiale SpaceX qui ont été identifiés comme des « accidents techniques », a déclaré l’ancien ingénieur chinois en missiles.

Ces inquiétudes concernant de telles collisions sont apparues en décembre, lorsque Pékin – dans une rare déclaration – a révélé que deux « rencontres rapprochées » avaient eu lieu en juillet et octobre. Les astronautes de la station spatiale chinoise Tiangong ont dû prendre des mesures d’urgence à chaque fois pour éviter d’entrer en collision avec les satellites Starlink, a déclaré Pékin à l’époque.

Alors que le quasi-accident présumé a été rejeté par Musk puis démenti par les États-Unis, les incidents ont mis en lumière les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis dans l’espace – une nouvelle frontière dans leur rivalité de grande puissance.

En outre, cela a également soulevé des questions sur la manière dont les deux pays, ainsi que d’autres nations voyageant dans l’espace et des opérateurs commerciaux, pourraient mieux gérer les risques de collision.

La Chine et les États-Unis doivent coopérer sur la gestion de l’espace

La Chine et les États-Unis ont établi un mécanisme de dialogue spatial civil en 2015, et en 2016, des responsables du département d’État américain et du ministère chinois des Affaires étrangères se sont rencontrés pour la première fois pour parler de la sécurité spatiale. Cependant, aucune réunion n’a eu lieu depuis 2017.

Alors que la concurrence spatiale s’intensifie entre les principaux rivaux géopolitiques du monde, les appels à la reprise de leurs discussions spatiales se multiplient, craignant que tout accident ne dégénère en un conflit houleux entre les deux grandes puissances militaires.

La NASA et l’armée américaine ont accumulé une énorme expérience dans la gestion des risques de collision et des impacts potentiels. La Chine est relativement en retard dans l’exploration spatiale et manque donc d’expérience dans le partage d’informations détaillées sur les vols spatiaux. Cela peut également expliquer en partie pourquoi Pékin n’a pas immédiatement répondu aux deux incidents Starlink, déposant sa plainte quelques mois plus tard.

Wu Riqiang a écrit dans un article publié dans le dernier numéro de World Affairs, un journal affilié au ministère chinois des Affaires étrangères.

SpaceX et la NASA ont signé en mars dernier un accord de partage de données pour la sécurité des vols spatiaux – définissant les règles, les responsabilités et les procédures de coordination des positions orbitales et des plans de manœuvre. Selon Wu, la Chine devrait se coordonner avec les États-Unis pour établir un mécanisme similaire.

En vertu de l’accord, la NASA exige également que SpaceX, qui compte actuellement environ 2 000 satellites en orbite, planifie les lancements de Starlink de manière à ce qu’ils soient à au moins 5 km au-dessus ou en dessous des points les plus hauts et les plus bas en orbite de l’espace international autour de la Terre.

Carte de suivi de l’ESA ISS Carte de suivi de l’ESA ISS

Sachez où se trouve la Station spatiale internationale, a déclaré en direct Wu, pour établir un mécanisme similaire, Pékin devra peut-être accepter la limite des critères de collision d’urgence fixés par les États-Unis et publier les données orbitales de sa station spatiale. Cependant, comme la NASA, la Chine peut également exiger des notifications SpaceX avant chaque lancement de Starlink afin que l’agence spatiale de Pékin puisse déterminer si cette mission présenterait un risque de collision.

Dans le dernier signe de progrès en la matière, la Chine a annoncé le mois dernier qu’elle avait commencé – pour la première fois – à publier les positions orbitales de base de sa station spatiale sur le site Web du bureau China Manned Space, l’agence centrale en charge des vols habités. missions.

Les responsables de l’espace des deux côtés ont jusqu’à présent communiqué par e-mail dans le cadre du dialogue stratégique et économique sino-américain de 2014, un effort phare de l’administration Obama pour s’engager avec Pékin.