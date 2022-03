La mise à jour Telegram pour iOS apporte le gestionnaire de téléchargement, la diffusion en direct et bien plus encore

Telegram est aujourd’hui l’une des principales plateformes de communication. Gardant à l’esprit qu’il n’est pas du ressort de la société Meta, c’est un choix pour ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec Facebook, WhatsApp et compagnie. Ce réseau social a maintenant reçu une mise à jour. L’application iOS apporte désormais de nouvelles fonctionnalités, telles qu’un gestionnaire de téléchargement, une diffusion en direct, un nouveau menu de pièces jointes et bien plus encore.

La description de la plate-forme elle-même indique que cette mise à jour apporte des outils pour aider les utilisateurs à gérer les téléchargements, envoyer rapidement des documents, réorganiser les albums multimédia et même la possibilité de transformer les chaînes en chaînes de télévision.

Si vous êtes un utilisateur de Telegram, sachez que la mise à jour qui vient d’arriver apporte de nombreuses bonnes nouvelles.

Quoi de neuf dans Telegram 8.6 ?

Gestionnaire de téléchargement

Vérifiez l’état de téléchargement des fichiers multimédias en appuyant sur la nouvelle icône dans la barre de recherche.

Affichez les fichiers récemment téléchargés avec le nouvel onglet « Téléchargements » dans la recherche.

Mettez en pause et reprenez les téléchargements incomplets.

Nouveau menu des pièces jointes

Sélectionnez et envoyez rapidement vos fichiers multimédias, documents et plus encore à partir du menu de pièces jointes repensé.

Utilisez la barre inférieure pour basculer entre les types de pièces jointes.

Lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers multimédias, appuyez sur « Sélectionné » en haut du panneau pour afficher ou réorganiser.

Lors du téléchargement de fichiers, appuyez sur l’icône de recherche pour trouver les fichiers récemment téléchargés.

Liens vers les numéros de téléphone

Partagez un lien direct t.me avec votre numéro de téléphone pour ouvrir une conversation avec vous instantanément.

Utilisez le numéro complet au format international, par exemple t.me/+5520912345678

Telegram permet la diffusion en direct avec d’autres applications

Les groupes et les chaînes prennent en charge les flux vidéo en direct avec un nombre illimité de téléspectateurs. Les blogueurs et journalistes professionnels utilisent de plus en plus les flux en direct de Telegram pour communiquer avec les abonnés.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent diffuser des outils de streaming comme OBS Studio et XSplit Broadcast pour ajouter facilement des superpositions et des mises en page multi-écrans – transformant n’importe quelle chaîne Telegram en une station de télévision professionnelle.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, pour Android il y a aussi quelques améliorations, comme l’interface. Toutes les informations ont été partagées sur la page de service.