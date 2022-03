GM et PG&E s’associent pour transformer l’électricité en sources d’alimentation de secours

HONYAO Trousse de Premier Secours, Mini Boîte Médical, 200 Pièces Boîte de d'urgence de Survie Extérieur pour Voiture Maison Lieu de Travail Voyage Camping Randonnée et Sports en Plein Air

【SOINS COMPLETS】 200pcs substances médicales CE certifiées et articles de secours d'urgence avec emballage protecteur ou stérile et une longue durée de conservation, CPR masque, compresses oculaires, bandages et couverture d’urgence, exactement ce dont vous avez besoin pour toute urgence et blessures essentielles, voir la liste de colisage pour plus de détails 【LÉGÈRE ET TAILLE IDÉALE】 Petit et facile à transporter, pèse 450g, design voyage-amical, matériau EVA & Nylon de haute qualité avec fermeture à glissière ouverte complète, solide, résistant à l'eau et aux chocs, convient parfaitement à votre voiture, bateau, sac à dos, pochettes ou boîte à gants, idéal pour trajets routiers, les voyages, les sports et les aventures en plein air 【POLYVALENT】 Parfait pour famille, lieu de travail, école, nourrisson, enfant, y compris l'outil de préparation pour les activités de tourisme d'aventure de tactiques de survie, comme le camping, randonnée, chasse,sports, bateaux ou voitures, se prépare au désastre, tels que le tremblement de terre, tornade, inondation ou ouragan 【COMPACTE ET BIEN ORGANISÉ】 Contient toutes les fournitures d'urgence essentielles avec des poches en filet à l'intérieur du boîtier, laisse également de l'espace dans le kit pour vos fournitures médicales ou médicaments spécialisés afin que vous puissiez personnaliser entièrement cette trousse de premiers soins pour répondre à vos besoins 【SATISFACTION 100% GARANTIE】 Toutes les substances sont conformes aux normes médicales et pertinentes, vous bénéficiez d'une garantie de 12 mois et d'un service clientèle amical, si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait de votre nouvelle trousse de premiers secours a demandé, vous pouvez les retourner pour un remboursement complet sans poser de questions!