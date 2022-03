Playstation Store présente la campagne « PlayStation Indies »

Autre promotion du Playstation Store qui revient, les « PlayStation Indies » et qui regroupe des jeux très intéressants avec des remises prometteuses.

Venez voir quels jeux sont en vente.

Les campagnes promotionnelles du Playstation Store se poursuivent et une nouvelle a récemment débuté : la campagne « PlayStation Indies ».

Avec des remises, qui peuvent atteindre 75%, incluent des titres accrédités tels que Assetto Corsa Ultimate Edition, Subnautica: Below Zero ou The Medium.

Liste des principaux temps forts de la promotion :

Assetto Corsa Édition Ultime : 9,99 €

Astroneer : 14,99 €

CHARGONNE : 12,99 €

Tchernobylite : 23,99 €

Cellules mortes : 14,99 €

Bonjour voisin : 7,49 €

Hollow Knight : Édition Cœur du Vide : 7,24 €

Chasse : Confrontation : 13,99 €

Jurassic World Evolution 2 : Édition de luxe : 45,49 €

Kena : Le Pont des Esprits (Playstation 5 et Playstation 4) : 25,99 €

Carapace mortelle : 14,99 €

Trop cuit! 2 : 6,24 €

Planet Coaster : Édition Deluxe (Playstation 5 et Playstation 4) : 21,99 €

Rues de la Rage 4 : 14,99 €

Subnautica : Under Zero (Playstation 5 et Playstation 4) : 20,99 €

Terraria (édition PlayStation 4) : 9,49 €

Le Médium : 32,49 €

Tribes of Midgard (Playstation 5 et Playstation 4) : 11,99 €

Poulet Cheval Ultime : 8,99 €

Wreckfest – Édition complète : 24,99 €

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, certains titres extrêmement intéressants sont en vente à des prix promotionnels très appétissants.

La campagne « PlayStation Indies » est en vigueur jusqu’au 23 mars, alors… profitez-en pendant qu’il est encore temps !

25 % de réduction sur PlayStation Plus

D’autre part, la Playstation Plus est également en promotion à 25%, jusqu’au 13 mars.

Il s’agit d’une promotion valable pour les nouveaux abonnés au service et qui durera jusqu’au 13 mars.

Le service PlayStation Plus offre de nombreux avantages tels que la possibilité de profiter de jeux en ligne, de profiter de remises et d’offres spéciales sur des jeux et extras sur le PlayStation Store ou de 100 Go de stockage en nuage pour vos enregistrements de jeux PlayStation 4.

Les abonnés PlayStation Plus qui possèdent une PlayStation 5 peuvent toujours accéder à de nombreux jeux PlayStation 4 qui ont défini une génération comme Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 et plus. Ces jeux font partie de la collection PlayStation Plus, disponible au Portugal depuis le 19 novembre 2020.