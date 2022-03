Traiter avec un grand nombre de consommateurs et offrir une expérience personnalisée est un défi pour les entreprises, qui a été soutenu par l’automatisation du marketing.

Un rapport du Search Engine Journal, préparé par des experts en marketing, met en évidence le rôle clé de l’automatisation dans un scénario qui nécessite de l’agilité et une gestion efficace des données.

L’automatisation est à la pointe des tendances marketing pour 2022

Le rapport PPC Trends 2022, produit par l’institut de recherche américain Search Engine Journal, positionne l’automatisation du marketing comme la principale tendance de cette année. La recherche expose le point de vue d’experts dans le domaine et renforce le fait que l’automatisation joue, dans cette année et dans les années à venir, un rôle fondamental pour aider les professionnels à prendre des décisions basées sur des données.

Le rapport souligne que, dans un scénario avec une grande quantité d’informations provenant de diverses sources, la consolidation des données est un processus qui ne peut être complété qu’avec l’aide de l’automatisation. De plus, les entreprises qui investissent dans la technologie peuvent avoir un avantage sur leurs concurrents, principalement en raison de leur agilité.

Selon le responsable marketing d’E-goi, Marcelo Caruana, en quelques clics et beaucoup de stratégie, l’automatisation fait de l’objectif de fournir le bon contenu au bon public au bon moment une réalité.

Il est possible de comprendre et d’agir de manière personnalisée et évolutive avec votre audience dans différents médias en ligne. Il en résulte une augmentation des revenus et des bénéfices de l’entreprise, ainsi qu’une nette amélioration de la fidélisation de la clientèle et une diminution du coût d’acquisition de nouveaux clients.

Pour Caruana, envoyer des SMS marketing ou programmer des publications sur les réseaux sociaux sont en fait des tâches automatisées. Cependant, ils sont bien en deçà de ce qui est considéré comme de l’automatisation du marketing.

L’objectif est d’optimiser les processus et d’atteindre les résultats attendus, ce qui va bien au-delà de ce que peut faire un robot. Lorsque nous parlons d’automatisation du marketing, nous parlons de stratégie, de compréhension profonde et de respect de l’intérêt du prospect pour son parcours d’achat. Lorsque le flux d’automatisation se déroule bien, la relation avec les clients en bénéficie efficacement.

Les experts en marketing numérique indiquent que, pour construire une automatisation marketing efficace, il est nécessaire de définir la stratégie commerciale, ses personnages et les métriques qui seront analysées dans les actions d’automatisation. Ensuite, il est important d’établir la forme d’interaction avec le prospect dans chacune des étapes de l’entonnoir de vente (canal, type de message, fréquence) et quel contenu sera proposé par le système à chaque étape.

La prochaine étape est la mise en œuvre, qui peut être réalisée avec l’aide d’experts. Pour la maintenance, le conseil est d’analyser de près les résultats, de réaliser des tests et d’appliquer les améliorations nécessaires pour que l’automatisation apporte les résultats attendus.

La communication multicanal automatisée, avec des contenus personnalisés, contribue à la maturation des leads, qui plus ils sont matures, mieux ils profitent du produit ou service proposé, avec un ticket plus élevé. L’automatisation rend également le travail plus productif, en particulier pour l’équipe de vente, qui est plus affirmée, avec des prospects préparés. Enfin, il offre un cycle de vente plus court, car il a un entonnoir plus efficace et des taux de conversion plus élevés.