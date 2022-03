Machine de gravure laser KKmoon – une aide pour votre entreprise

Graveur laser de bureau 3W avec 8 * 8 cm la zone de travail pour débutant, graveur laser Plug and Play, super facile à utiliser pour une utilisation à domicile.

✅Haute vitesse et précision de gravure: le faisceau laser contrôlé par l'ordinateur peut se déplacer à grande vitesse (500 mm par seconde) et le processus de gravure peut être terminé en quelques minutes. La largeur minimale de la ligne de gravure jusqu'à 0,1 mm. ✅Plug and Play: Le graveur HomdMarket K5 est un graveur laser d'entrée de gamme pour les débutants, le logiciel a donc été spécialement conçu, simple et facile à utiliser, installation gratuite, branchez simplement le connecteur USB à votre système informatique et vous êtes prêt pour commencer votre histoire de gravure laser! ✅ Large gamme d'applications: Le graveur laser HomdMarket Mini est un excellent outil si vous avez besoin de graver du bois, du MDF, du caoutchouc, du carton, du cuir et d'autres matériaux de dureté équivalente. Il ne peut pas graver du verre, de la pierre, du métal, des matériaux transparents ou réfléchissants. ✅Garantie de 1 an: Nous fournissons une garantie d'un an pour cette machine, une garantie de 12 mois et un approvisionnement gratuit en pièces de rechange pendant cette période. Nous sommes engagés dans l'industrie de la gravure laser et de la fabrication de machines cnc depuis 10 ans, avec un groupe de techniciens expérimentés pour vous aider à résoudre tous les problèmes que vous rencontrez lors de l'utilisation de cette machine.