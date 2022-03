La Russie attaque Facebook et Instagram, ouvre une enquête pénale contre Meta

La Russie riposte à Meta, propriétaire de Facebook et d’Instagram. La société a annoncé jeudi soir qu’elle ferait des exceptions à sa politique sur les contenus violents et haineux en ne supprimant pas les publications contenant des discours contre l’armée et les dirigeants russes sur Facebook et Instagram.

La Russie a déjà réagi et va ouvrir des poursuites pénales contre Meta.

« En raison de l’invasion russe de l’Ukraine, nous sommes bienveillants envers des formes d’expression politique qui violeraient normalement nos règles sur le discours violent, comme ‘mort aux envahisseurs russes' », a déclaré à l’AFP le porte-parole de Meta (Facebook mom), Andy Stone.

Andy Stone a ajouté que la multinationale technologique, basée dans l’État américain de Californie, continue de « ne pas autoriser les appels crédibles à la violence contre les civils russes ».

En réponse, la Russie a également classé l’entreprise comme une « organisation extrémiste » et déposera une plainte pénale contre Meta Platforms, selon Reuters.

Le Comité de recherche russe, qui relève directement de Poutine, a déclaré que…

Une affaire pénale a été ouverte en lien avec des demandes illégales de meurtre et de violence contre des citoyens de la Fédération de Russie par des employés de la société américaine Meta, propriétaire des réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Aux premières heures du 24 février, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui a fait au moins 516 morts et plus de 900 blessés parmi la population civile et provoqué la fuite de plus de 2,1 millions de personnes vers les pays voisins, selon le dernier rapport de l’ONU. Les données.

L’invasion russe a été condamnée par la plupart de la communauté internationale, qui a répondu en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques contre Moscou.

