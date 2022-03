Guerre : des images de drones montrent la destruction de chars russes

Les drones ont fait partie de cette guerre ! Certains disent que l’Ukraine est en train de gagner la guerre et que Poutine ne comptait pas sur une telle résistance de son pays voisin. Il est vrai que de nombreuses images et vidéos montrent la puissance de l’armée russe, mais l’armée ukrainienne a réussi à démanteler la stratégie d’attaque de l’ennemi.

De superbes images de drones ont récemment été révélées montrant la destruction d’une colonne de chars russes.

Tout s’est passé près de Kiev et les images maintenant publiées montrent bien la résistance des forces ukrainiennes. Les images appartiennent à Reuters (partagées par Sky News), et ont été capturées par un drone qui montre bien la destruction des chars russes. On sait même qu’à la suite de cette attaque un commandant très proche de Poutine a été tué.

Un drone capture une attaque féroce des forces ukrainiennes

Découvrez la vidéo publiée par Sky News…

La vidéo et les images du drone sur le théâtre des opérations sont devenues virales. En plus de la destruction de plusieurs chars, certains d’entre eux ont même été secourus par les forces ukrainiennes.

Environ 4,5 millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine, dont 2,5 millions ont cherché refuge à l’extérieur du pays, depuis le début de l’invasion russe le 24 février, ont rapporté aujourd’hui les Nations Unies (ONU). Selon l’ONU, sur ces 2,5 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui vers les pays voisins, 116 000 sont des ressortissants de pays tiers.

L’invasion russe a été condamnée par la plupart de la communauté internationale, qui a répondu en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques contre Moscou.

La guerre en Ukraine, qui est entrée aujourd’hui dans son 16e jour, a fait un nombre encore indéterminé de morts et de blessés, qui pourraient se chiffrer en milliers, selon diverses sources. Tout en admettant que « les chiffres réels sont considérablement plus élevés », l’ONU a confirmé jeudi qu’au moins 549 civils avaient été tués et 957 blessés.

Rappelons que l’Ukraine utilise des drones turcs TB2 Bayraktar et le Punisher, le drone qui pourrait « changer la donne » dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

