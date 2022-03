Intel Core i9-12900HX est 48,7 % plus rapide que AMD Ryzen 7 5800X

De temps en temps, il y a des informations sur les comparaisons de performances des produits appartenant aux marchés les plus différents. Et dans le monde du hardware, cette donnée est une constante et finit par montrer au consommateur quel sera le meilleur équipement pour une fonction donnée.

Récemment, un nouveau test est apparu sur Geekbench où il est révélé que le processeur Intel Core i9-12900HX parvient à être 48,7% plus rapide que le rival AMD Ryzen 7 5800X.

Alors que le monde souffre d’une guerre qui insiste pour ne pas passer, il y a encore de petites guérillas dans d’autres segments, et nous souhaitons que ce ne soit que dans ceux-ci qu’il y en ait.

Intel Core i9-12900HX 48,7 % plus rapide que AMD Ryzen 7 5800X

De nouvelles données révélées dans le logiciel d’analyse comparative Geekbench 5.4, montrent le processeur Intel Core i9-12900HX, le haut de gamme des ordinateurs portables hautes performances. Et selon les détails, c’est un test impressionnant qui montre une amélioration significative des performances de ce CPU, par rapport au premier benchmark sorti. En toile de fond, des données récentes montrent une augmentation de près de 100 points en monocœur et de plus de 3 000 en multicœur.

Selon Geekbench, le processeur Intel atteint désormais un score de 1 921 en monocœur et de 15 974 en multicœur. Ainsi, à travers ces résultats, nous pouvons conclure que nous avons affaire au processeur pour ordinateur portable le plus rapide au monde.

Comparativement, avec ces valeurs, le puissant Intel Core i9-1200HX s’avère 11,2 % plus rapide en monocœur et 48,7 % en multicœur que l’AMD Ryzen 7 5800X, le CPU le plus performant de l’entreprise. Si nous parlons du Ryzen 9 6900HS, dont les valeurs sont d’environ 1 550/1 600 en monocœur et 9 500 en plusieurs cœurs, alors le processeur Intel peut être environ 68 % plus rapide.

L’Intel Core i9-12900HX apporte 16 cœurs et 24 threads, divisés en 8 cœurs hautes performances (P-Core) et 8 cœurs de puissance (E-Core).