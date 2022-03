Google alertera les smartphones Android des raids aériens russes en Ukraine

La plus grande victime de l’invasion russe est la population de l’Ukraine. C’est sur eux que toutes les forces militaires bombardent et attaquent, souvent sans avertissement, ce qui limite leur capacité à se protéger.

Pour aider ces citoyens, Google a décidé de créer un mécanisme unique sur Android. Le géant de la recherche commencera à mettre en garde contre les raids aériens en Ukraine à l’aide de smartphones Android. Cette mesure est désormais accessible à tous, automatiquement.

Alerte sur Android pour les attaques en provenance de Russie

Ce nouveau mécanisme qui a maintenant été mis en place par Google aidera les utilisateurs de smartphones Android. De manière transparente et entièrement automatique, ils recevront des notifications sur leurs appareils, via les services Play et sans avoir besoin d’une application.

Avec ces informations, en complément des alertes reçues par les sirènes dans les villes, il sera possible de préparer la protection dans les refuges. Cette anticipation pourrait certainement sauver des vies et aider à protéger tous ceux qui reçoivent ces messages.

Le système exploite notre mécanisme d’alerte à faible latence que nous avons conçu pour les alertes de tremblement de terre. Le système de raid aérien complète et partage les mêmes déclencheurs que ceux utilisés pour les systèmes d’alerte de raid aérien existants du pays. 2/3 —Dave Burke (@davey_burke) 10 mars 2022

Une aide essentielle au peuple ukrainien

D’après ce que l’on peut voir dans la nouvelle version des services Google Play, il existe des informations préparant l’arrivée de cette nouveauté. Les messages sont clairs et s’adressent à chaque ville. Les informations seront également fournies par le gouvernement ukrainien.

En plus de l’alerte d’attaque imminente, il y aura également des alertes à la fin de l’attaque russe. Ces informations utilisent les données des systèmes existants dans ce pays. Du côté de Google, il sera possible de paramétrer ces alertes, diffusées en anglais, ukrainien ou russe.

Un système Google qui n’a pas besoin d’application

Pour prendre en charge ce système et les alertes, Google utilise une amélioration du système de détection des tremblements de terre et sa transmission de ces alertes. Sa faible latence permet à la vitesse de transmission de ces alertes d’être élevée et d’atteindre rapidement ceux qui veulent se protéger.

Cette nouveauté fait suite à la proposition qui a émergé pendant la pandémie de détecter le contact avec le COVID sur Android. Cela fait partie de plusieurs mesures que Google a créées pour aider les gens surtout dans le cas de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.