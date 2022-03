Facebook et Instagram autoriseront les appels à la violence contre les Russes et la mort de Poutine

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a eu un impact mondial. Comme cela a été mentionné, il s’agit d’une guerre hybride car elle se déroule sur le terrain, mais aussi dans le domaine numérique.

Selon des informations récentes, Facebook et Instagram autoriseront l’incitation à la violence contre les Russes et les appels à la mort de Poutine ! La nouvelle est avancée par l’agence Reuters et est inédite.

Les publications sur Facebook et Instagram pourront également faire appel pour la mort du président biélorusse

Les réseaux sociaux Facebook et Instagram permettront aux utilisateurs de certains pays d’inciter à la violence contre les citoyens et soldats russes dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine, selon des courriels internes consultés jeudi par Reuters.

Ces plateformes autoriseront également temporairement certaines publications appelant à la mort du président russe Vladimir Poutine ou du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Selon l’agence de presse – qui a eu accès à une série d’e-mails internes aux modérateurs de contenu – ces appels à la mort de dirigeants ne seront autorisés que s’ils n’ont pas d’autres cibles, ni deux indicateurs de crédibilité, comme la localisation ou la méthode, se réfère à CNN.

Les e-mails indiquaient également que les appels à la violence contre les Russes étaient autorisés lorsque le message concernait clairement l’invasion de l’Ukraine. Des modifications temporaires s’appliquent aux pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Slovaquie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Russie et Ukraine.

Il convient de noter que la semaine dernière, la Russie a annoncé qu’elle allait interdire Facebook dans le pays, en réponse à ce qu’elle a qualifié de restrictions à l’accès des médias russes à la plateforme.

Plusieurs réseaux sociaux ont entre-temps annoncé de nouvelles restrictions sur les contenus sur le conflit – y compris le blocage des médias d’État tels que RT et Sputnik en Europe.

Comme mentionné, il s’agit d’une décision sans précédent qui crée des précédents. On ne sait pas quels seront l’impact et le but d’une telle possibilité.