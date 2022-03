Apple veut étendre son empreinte dans les neurosciences et les technologies connexes

Apple recrute des chercheurs pour un nouveau domaine. La firme de Cupertino veut explorer le segment BCI (Brain-computer interfaces). C’est un pari sur des technologies qui rapprochent l’expérience d’utilisation conventionnelle de l’exploration de l’interface ordinateur-cerveau.

Apple préparera de nouvelles approches en combinant son logiciel avec des neurosciences et des algorithmes avancés.

Apple mise sur les neurosciences

Apple recrute un responsable du programme Cross-Functional Engineering Neuroscience (EPM) à son siège de Cupertino. Selon la description de l’annonce :

Ce rôle comprendra une collaboration multidisciplinaire fréquente avec des équipes telles que les neurosciences, l’interface utilisateur/UX, la vision par ordinateur/apprentissage automatique, la conception de produits, les soins de santé, l’ingénierie des systèmes, entre autres, pour définir les fonctionnalités logicielles et les plans de validation qui correspondent à un niveau supérieur. aux spécifications d’application, d’algorithme, d’étude de recherche et d’expérimentation.

On peut en déduire qu’Apple dispose déjà d’une équipe de neurosciences explorant les technologies avancées et les interfaces cerveau-ordinateur. De plus, le géant de l’informatique disposera de nouvelles ressources en vue d’ajouter des connaissances transversales à travers différentes équipes d’ingénierie.

Apple prépare peut-être une approche plus étroite entre les équipes de recherche en neurosciences et les équipes responsables des applications et des logiciels, de l’apprentissage automatique et d’autres domaines connexes.

Notre équipe est actuellement à la recherche d’un neuroscientifique computationnel passionné par la construction d’algorithmes avancés pour faire des inférences sur des signaux neuronaux et physiologiques complexes.

Révélé la société.

Le centre de recherche biomécanique d’Apple rassemble également des experts de diverses disciplines pour aider à apporter de nouvelles idées de conception au développement de produits matériels.

La division utilise des chercheurs en perception sensorielle pour comprendre et appliquer les connaissances avancées de la perception sensorielle humaine, en particulier tactile et thermique, et appliquer ces connaissances au développement de produits de consommation.

Quel genre d’application pratique cet investissement pourrait-il avoir?

Nous ne savons pas exactement comment l’élément sensoriel « thermique » joue dans les produits de consommation. Apple a été un chef de file en matière d’utilisation de la technologie haptique dans ses appareils grand public, en particulier l’Apple Watch.

Certains de ces rôles nécessitent une formation approfondie en physiologie humaine et en psychologie, comme en témoigne cette offre d’emploi pour le centre de recherche biomécanique d’Apple.

Compte tenu des rumeurs disponibles, il n’est pas clair si cette nouvelle tendance d’embauche chez Apple entraînera de nouveaux produits dans un proche avenir ou si nous verrons bientôt de nouvelles fonctionnalités dans les produits/logiciels existants qui tirent parti des neurosciences et des algorithmes avancés.