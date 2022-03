L’extension Elite Dangerous: Odyssey et toutes les futures mises à jour de contenu seront uniquement sur PC

Facepalm : Elite Dangerous a passé près d’un an à essayer de se remettre du lancement désastreux de sa dernière extension. Malgré les progrès réalisés par les récentes mises à jour, le jeu subit désormais un autre coup dur avec l’annulation du développement de la console.

Frontier a annoncé l’annulation du lancement de sa dernière extension pour les versions console d’Elite Dangerous. À l’avenir, les consoles ne recevront que des mises à jour critiques pour la simulation spatiale multijoueur, tandis que la version PC recevra toujours des mises à jour pour les extensions actuelles et futures.

Le fondateur de Frontier, David Braben, a expliqué que depuis la dernière extension intitulée Odyssey, le développement d’Elite s’est déroulé sur deux bases de code : une pour les joueurs Odyssey et une autre pour les joueurs console ainsi que les joueurs PC qui n’avaient pas acheté Odyssey. Braben a déclaré que le développement d’Elite ne peut aller de l’avant que si Frontier se concentre exclusivement sur la base de code post-Odyssey, ce qui oblige la société à cesser le développement de la console. Cela signifie probablement que les jeux PlayStation 4 et Xbox One ne seront pas mis à niveau pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series.

Lorsque Frontier a lancé Odyssey sur PC, il était en proie à de mauvaises performances et à des bugs. Il a toujours une note « Mostly Negative » sur Steam.

Peu de temps après le lancement d’Odyssey, Frontier a retardé indéfiniment les versions de la console pendant qu’il publiait des correctifs pour le PC, avant de finalement prendre sa décision cette semaine. Jusqu’à présent, il y a eu 10 mises à jour pour Odyssey, la 11ème devant sortir le 11 mars.