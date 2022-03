SpaceX a envoyé 48 autres satellites Starlink dans l’espace et en a plus de 2 000 en orbite

SpaceX a lancé son 10e lancement en 2022 et a lancé un autre ensemble de 48 satellites Starlink dans l’espace. Avec cette dernière livraison, la société d’Elon Musk atteint le chiffre de 2 000 satellites placés en orbite.

Le PDG de l’entreprise avait déjà mentionné que les expéditions devraient augmenter pour que l’entreprise atteigne ses objectifs. Et ce dixième suit le rythme des lancements précédemment prévus, qui étaient une mission par semaine. Ces dernières semaines sont aussi marquées par le soutien de l’entreprise à l’Ukraine.

2 000 satellites fournissant Internet Starlink

Le projet Starlink vise à développer une constellation de satellites peu coûteuse et performante. Chaque satellite Starlink pèse environ 260 kg et présente une conception à écran plat avec plusieurs antennes à haut rendement et un seul panneau solaire.

À bord d’un Falcon 9, SpaceX a lancé mercredi un autre bloc de 48 satellites Internet Starlink dans l’espace.

La mission, désignée Starlink 4-10, imitait les récents lancements Starlink de SpaceX depuis la Florida Space Coast. La fusée Falcon 9, propulsée par neuf moteurs Merlin 1D, s’est dirigée au sud-est de la station de la Force spatiale de Cap Canaveral.

Survolant l’océan Atlantique, le propulseur du premier étage de la fusée a coupé ses moteurs principaux et s’est séparé de l’étage supérieur du Falcon 9 de T + plus 2 minutes et 34 secondes. Alors que le deuxième étage se mettait en orbite avec les 48 satellites Starlink, le premier étage revenait sur Terre pour un atterrissage sur le vaisseau drone SpaceX « A Shortfall of Gravitas » stationné dans l’Atlantique nord-est des Bahamas.

Falcon 9 a libéré les unités 66 minutes après le lancement, ciblant une orbite entre 305 et 317 km d’altitude. Quelques minutes plus tard, SpaceX confirmait la libération des satellites.

Les unités se sont positionnées, ont élargi leur panel et vont déjà s’organiser sur l’orbite opérationnelle de 540 km d’altitude.

Starlink travaillant dans la guerre d’Ukraine

Avec la destruction des communications, après les bombardements des Russes, Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre et ministre de la Transition numérique de l’Ukraine, a lancé un défi à Elon Musk et le magnat de SpaceX a accédé à la demande. Fedorov a demandé à Elon Musk de rendre Starlink Internet disponible, et en quelques heures, le service de Starlink était disponible en Ukraine.

Musk a également signalé que des terminaux Starlink pour l’accès à Internet en Ukraine seraient en route… et ceux-ci sont également arrivés à destination. Voir la photo !

Alors que les antennes commençaient à être la cible d’attaques, Musk a averti les utilisateurs d’être prudents. De plus, le service a été amélioré pour le rendre plus efficace. L’itinérance entre les satellites a été activée, ce qui permet d’utiliser des antennes avec peu de signal en déplacement.

Les bornes de ce service d’accès à Internet ont été ajustées pour pouvoir être utilisées avec un simple allume-cigare de voiture.