Pac Man Museum+, Idéal Pour Tous Les Fans De Pac Man

Le mythique PAC-MAN est sur le point de retrouver un nouveau souffle avec la sortie de PAC-MAN MUSEUM+, une nouvelle collection de certains de ses meilleurs jeux.

Bandai Namco a déjà annoncé la date de sortie de cette véritable célébration du jeu éternel.

C’est l’un de ces exemples clairs de la façon dont il existe des jeux qui durent dans le temps et qui, pour leur valeur émotionnelle (et de divertissement), sont immortels. PAC-MAN est l’une des figures incontournables de l’Histoire du Jeu Vidéo, ayant vu le jour dans les lointaines années 80 du siècle dernier.

Nombreux sont les jeux qui, au fil des années, ont maintenu en vie ce petit personnage jaune (qui ressemble plus à un smiley de profil) et qui mange des points et des fruits colorés, tout en fuyant les gloutons dans des labyrinthes plus ou moins complexes.

Maintenant, plus de 40 ans après sa naissance, Bandai Namco va lancer une véritable célébration de la vie et de la résilience de ce petit personnage, avec PAC-MAN MUSEUM+. En fait, c’est la deuxième célébration puisque la première collection était déjà sortie en 2014.

PAC-MAN MUSEUM+ est une compilation de 14 des meilleurs titres du vaste monde de PAC-MAN qui va des jeux de labyrinthe originaux aux jeux de réflexion et de plateforme.

Dans cette collection, les joueurs pourront débloquer diverses personnalisations pour l’arcade du jeu, qui, en jouant plus et en accomplissant des missions dans chacun des 14 titres, gagneront des pièces à dépenser plus tard. Ils pourront obtenir des arcades, des décorations, des papiers peints et bien plus encore pour créer leur propre arcade unique, où un juke-box sera également disponible pour la touche musicale très personnelle.

En plus de personnaliser l’arcade, les joueurs pourront également obtenir un bonus de lancement comprenant cinq figurines pouvant être affichées dans leurs arcades virtuelles. Enfin, les joueurs peuvent se connecter à leur réseau et rejoindre les classements mondiaux pour comparer les scores pour une expérience plus stimulante.

PAC-MAN MUSEUM+ arrivera sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC (Xbox Play Anywhere est pris en charge) le 27 mai 2022, tandis que le jeu sera également compatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X|S et sera jouable avec Xbox Game Pass à partir de cette date.